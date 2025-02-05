Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над двумя регионами РФ
Ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над двумя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.
Два дрона были сбиты над территорией Курской области, еще два – над Белгородской.
В ночь на 3 февраля российские военные уничтожили 70 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями. В аэропортах нескольких городов устанавливались временные ограничения на прием и выпуск самолетов.