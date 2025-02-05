FT: Евросоюз может ввести меры в отношении IT-компаний США в ответ на пошлины

3 февраля Трамп анонсировал обязательное введение пошлин в отношении Евросоюза. Президент США указал на дефицит в стране более $300 млрд и обвинил Великобританию и Евросоюз в том, что они ничего не берут у Вашингтона, в то время как Штаты «берут от этих стран все». Он заметил, что Великобритания перешла черту, но это решаемо.