FT: Евросоюз может ввести меры в отношении IT-компаний США в ответ на пошлины
Евросоюз планирует предпринять ответные меры против крупнейших американских IT-компаний в ответ на возможное введение тарифов США на европейские товары. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
Два европейских чиновника уточнили, что Еврокомиссия в случае введения пошлин США собирается применить механизм, ограничивающий торговлю определенными услугами. Этот инструмент был разработан во время первого президентского срока американского лидера Дональда Трампа и использовался в качестве сдерживающего фактора в отношении Китая. Некоторые официальные лица называют его «базукой».
По словам собеседников газеты, механизм может использоваться для блокировки инвестиций или ограничения доступа на рынок для банковских, страховых и иных компаний, которые предоставляют финансовые услуги.
3 февраля Трамп анонсировал обязательное введение пошлин в отношении Евросоюза. Президент США указал на дефицит в стране более $300 млрд и обвинил Великобританию и Евросоюз в том, что они ничего не берут у Вашингтона, в то время как Штаты «берут от этих стран все». Он заметил, что Великобритания перешла черту, но это решаемо.
FT сообщала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон объявили о готовности ввести тарифы против США в случае, если Трамп пойдет на эту меру. Politico писала, что в Великобритании обсуждается возможность наращивания покупок газа и вооружений в США – так страна надеется избежать пошлин.