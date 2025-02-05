NBC: США разрабатывают план по выводу американских военных из Сирии

Собеседники телеканала рассказали, что это произошло после того, как президент США Дональд Трамп и близкие к нему чиновники выразили заинтересованность в выводе американских войск из арабской республики. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 31 января провел встречу с высшим военным руководством США, на которой обсуждалось положение дел на Ближнем Востоке.