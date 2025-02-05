NBC: США разрабатывают план по выводу американских военных из Сирии
Министерство обороны США начало разработку плана по полному выводу американских войск из Сирии в течение 30, 60 или 90 дней. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника в Пентагоне.
Собеседники телеканала рассказали, что это произошло после того, как президент США Дональд Трамп и близкие к нему чиновники выразили заинтересованность в выводе американских войск из арабской республики. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 31 января провел встречу с высшим военным руководством США, на которой обсуждалось положение дел на Ближнем Востоке.
Представитель Белого дома заявил телеканалу, что на встрече Уолтц не затрагивал тему сокращения численности американских военных в Сирии. В Пентагоне отказались от комментариев.
18 декабря 2024 г. советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена посоветовала команде Трампа сохранять силы в Сирии для борьбы с угрозой ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»;
Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Бывший президент страны Башар Асад получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. Он объявил о формировании временного правительства.