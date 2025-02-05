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NBC: США разрабатывают план по выводу американских военных из Сирии

Ведомости

Министерство обороны США начало разработку плана по полному выводу американских войск из Сирии в течение 30, 60 или 90 дней. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника в Пентагоне.

Собеседники телеканала рассказали, что это произошло после того, как президент США Дональд Трамп и близкие к нему чиновники выразили заинтересованность в выводе американских войск из арабской республики. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 31 января провел встречу с высшим военным руководством США, на которой обсуждалось положение дел на Ближнем Востоке.

Представитель Белого дома заявил телеканалу, что на встрече Уолтц не затрагивал тему сокращения численности американских военных в Сирии. В Пентагоне отказались от комментариев.

18 декабря 2024 г. советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена посоветовала команде Трампа сохранять силы в Сирии для борьбы с угрозой ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; организация признана террористической и запрещена в РФ). Он также указал на важность обеспечения поддержки и защиты сирийских курдов, которые являются самыми близкими партнерами США в борьбе с ИГИЛ.

Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря 2024 г. Бывший президент страны Башар Асад получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. Он объявил о формировании временного правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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