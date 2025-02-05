Израиль выходит из Совета ООН по правам человека

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, выводящий его страну из Совета ООН по правам человека и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Подписание состоялось меньше чем за час до того, как Трамп принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.