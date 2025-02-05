Израиль выходит из Совета ООН по правам человека
Израиль выходит из Совета ООН по правам человека, передает Ynet со ссылкой на министра иностранных дел страны Гидеона Саара.
«ООН традиционно защищает нарушителей прав человека, вместо этого одержимо демонизируя единственную демократию на Ближнем Востоке в виде Израиля», – сказал он. Саар подчеркнул, что, по его мнению, ООН причастна к распространению антисемитизма.
4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, выводящий его страну из Совета ООН по правам человека и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Подписание состоялось меньше чем за час до того, как Трамп принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В Белом доме посчитали, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека».