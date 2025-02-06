Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала высказывание британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми.
Главы МИД Великобритании во время своего визита в Киев сделал неоднозначное заявление о том, что британско-украинское партнерство насчитывает тысячи лет.
Захарова поинтересовалась, уходит ли британско-украинское партнерство в таком случае корнями в «подножья египетских пирамид».
«А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились», – написала дипломат.
Лэмми обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским перспективы партнерских отношений между странами. Украинский лидер написал, что в Киеве особенно ценят финансовую помощь Лондона для развития украинского оборонного производства.