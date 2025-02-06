В РФ и Абхазии сошлись во мнении о необходимости пересмотра инвестсоглашения
Вице-премьер РФ Александр Новак и кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба пришли к единому мнению о необходимости пересмотра инвестиционного соглашения между странами, так как сейчас оно не может быть выполнено в прежнем виде.
«Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон. <...> Соглашусь с вами, что в том виде, в котором данное инвестиционное соглашение было, оно не будет реализовано», – сказал Гунба (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что необходимо учитывать интересы населения и бизнеса Абхазии.
Гунба заявил, что его страна заинтересована в инвестициях из России, и напомнил, что за последние годы было привлечено более 25 млрд руб. из РФ. Он также подчеркнул значимость инвестиционного климата, который способствует созданию новых рабочих мест, расширению налоговой базы и развитию страны.
Ранее стало известно, что Россия выделила Абхазии 343 млн руб. для выплаты зарплат врачам, учителям и сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку, исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Гунба. 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию. Досрочные выборы президента в Абхазии назначены на 15 февраля.