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В РФ и Абхазии сошлись во мнении о необходимости пересмотра инвестсоглашения

Ведомости

Вице-премьер РФ Александр Новак и кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба пришли к единому мнению о необходимости пересмотра инвестиционного соглашения между странами, так как сейчас оно не может быть выполнено в прежнем виде.

«Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон. <...> Соглашусь с вами, что в том виде, в котором данное инвестиционное соглашение было, оно не будет реализовано», – сказал Гунба (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что необходимо учитывать интересы населения и бизнеса Абхазии.

Гунба заявил, что его страна заинтересована в инвестициях из России, и напомнил, что за последние годы было привлечено более 25 млрд руб. из РФ. Он также подчеркнул значимость инвестиционного климата, который способствует созданию новых рабочих мест, расширению налоговой базы и развитию страны.

Ранее стало известно, что Россия выделила Абхазии 343 млн руб. для выплаты зарплат врачам, учителям и сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку, исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Гунба. 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию. Досрочные выборы президента в Абхазии назначены на 15 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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