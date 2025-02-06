В РФ и Абхазии сошлись во мнении о необходимости пересмотра инвестсоглашения

«Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон. <...> Соглашусь с вами, что в том виде, в котором данное инвестиционное соглашение было, оно не будет реализовано», – сказал Гунба (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что необходимо учитывать интересы населения и бизнеса Абхазии.