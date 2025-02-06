Минобороны сообщило об отражении восьми контратак ВСУ в Курской области
Украинские войска пошли в наступление в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, сообщило Минобороны России. Всего за 6 февраля было предпринято восемь волн атак, все они отражены.
«На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах, при поддержке танков и машин разграждения, предприняли восемь волн атак», – говорится в сообщении.
В отражении атак участвовали военные 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований «Ветераны» и «Арбат», а также операторы беспилотников центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты, при поддержке авиации и артиллерии.
Украинские потери, по сообщению Минобороны, составили: более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.
О контрнаступательных действиях ВСУ в Минобороны РФ сообщили 6 февраля. Атаки начались утром, днем того же дня ведомство отчиталось об отражении наступлений на населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок. Министерство сообщило, что за прошедшие сутки потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей.
Бои российских и украинских сил в приграничной Курской области продолжаются с 6 августа 2024 г. Тогда ВСУ вторглись на территорию российского региона. С того момента в регионе объявлены режим контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера. 17 января 2025 г. Минобороны РФ заявило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе.