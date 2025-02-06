Минобороны сообщило об отражении восьми контратак ВСУ в Курской области

Бои российских и украинских сил в приграничной Курской области продолжаются с 6 августа 2024 г. Тогда ВСУ вторглись на территорию российского региона. С того момента в регионе объявлены режим контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера. 17 января 2025 г. Минобороны РФ заявило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе.