Рубио: США будут представлены на встрече глав МИД стран G20
Вашингтон будет представлен на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я думаю, что сама тема встречи G20 не такая, что мы должны заострять на ней внимание. Разговоры об инклюзивности, равенстве и тому подобном», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, сейчас стоит быть сосредоточенным на «таких вещах, как терроризм, энергетическая безопасность и "реальные угрозы безопасности ряда стран». Рубио при этом подтвердил, что США будут «в какой-то форме» представлены на встрече, но его самого не будет на мероприятии.
6 февраля Рубио на своей странице в X сообщил, что он не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге. По его мнению, Южная Африка «делает очень плохие вещи», в том числе «экспроприирует частную собственность» и использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости» по аналогии с DEI (инициатива по многообразию, равноправию и инклюзивности в Северной Америке).
Президент США Дональд Трамп 3 февраля в своей соцсети Truth Social заявил, что Южная Африка «конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей». По его словам, «массовое нарушение прав человека происходит у всех на виду», но радикальные левые СМИ «не хотят даже об этом упоминать».
Трамп заявил, что прекратит любое дальнейшее финансирование ЮАР, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации. ТАСС пишет, что сейчас до 70% сельскохозяйственной земли в стране принадлежит белым фермерам, которые получили ее после массового выселения коренного населения в начале XX в. По официальной статистике, сейчас в ЮАР проживает более 80% чернокожего населения, а доля белого населения составляет около 7% (в начале XX в. она была более 20%).