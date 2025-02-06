Рубио: США будут представлены на встрече глав МИД стран G20

Трамп заявил, что прекратит любое дальнейшее финансирование ЮАР, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации. ТАСС пишет, что сейчас до 70% сельскохозяйственной земли в стране принадлежит белым фермерам, которые получили ее после массового выселения коренного населения в начале XX в. По официальной статистике, сейчас в ЮАР проживает более 80% чернокожего населения, а доля белого населения составляет около 7% (в начале XX в. она была более 20%).