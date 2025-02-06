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Рубио: США будут представлены на встрече глав МИД стран G20

Ведомости

Вашингтон будет представлен на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я думаю, что сама тема встречи G20 не такая, что мы должны заострять на ней внимание. Разговоры об инклюзивности, равенстве и тому подобном», – сказал он (цитата по ТАСС). 

По его словам, сейчас стоит быть сосредоточенным на «таких вещах, как терроризм, энергетическая безопасность и "реальные угрозы безопасности ряда стран». Рубио при этом подтвердил, что США будут «в какой-то форме» представлены на встрече, но его самого не будет на мероприятии.

6 февраля Рубио на своей странице в X сообщил, что он не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге. По его мнению, Южная Африка «делает очень плохие вещи», в том числе «экспроприирует частную собственность» и использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости» по аналогии с DEI (инициатива по многообразию, равноправию и инклюзивности в Северной Америке).

Президент США Дональд Трамп 3 февраля в своей соцсети Truth Social заявил, что Южная Африка «конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей». По его словам, «массовое нарушение прав человека происходит у всех на виду», но радикальные левые СМИ «не хотят даже об этом упоминать».

Трамп заявил, что прекратит любое дальнейшее финансирование ЮАР, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации. ТАСС пишет, что сейчас до 70% сельскохозяйственной земли в стране принадлежит белым фермерам, которые получили ее после массового выселения коренного населения в начале XX в. По официальной статистике, сейчас в ЮАР проживает более 80% чернокожего населения, а доля белого населения составляет около 7% (в начале XX в. она была более 20%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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