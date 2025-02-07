Баканов встретится с главами предприятий космической отрасли 11 февраля
Новый генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов 10 февраля проведет оперативное совещание с руководством госкорпорации. На следующий день запланирована встреча с главами основных предприятий космической отрасли. Об этом Баканов рассказал на представлении руководству «Роскосмоса», видеозапись его выступления опубликовал ТАСС.
«В понедельник проведу оперативное совещание со своими заместителями, определим все болевые точки. На следующий день встретимся с руководителями основных предприятий отрасли, чтобы тоже понять, какая ситуация, поскольку госкорпорация, по сути, – это управляющая компания над предприятиями, их состояние напрямую влияет на состояние самого «Роскосмоса», – сказал Баканов.
6 февраля пресс-служба Кремля объявила, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора. Он занимал этот пост с июля 2022 г. На место Борисова был назначен Баканов, который до этого работал заместителем министра транспорта России.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сказал, что у Кремля нет претензий к Борисову. Он также сообщил, что встреча главы российского государства Владимира Путина с Бакановым пока не запланирована.