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Трамп подпишет указ о возвращении пластиковых трубочек для напитков

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил, что полностью отменит запреты и ограничения на пластиковые трубочки, введенные при администрации демократа Джо Байдена.

«На следующей неделе я подпишу исполнительный указ, прекращающий нелепое продвижение Байденом бумажных соломинок, которые не работают», – написал Трамп в своей сети Truth Social . – Возвращаемся к пластику».

Исполнительный указ отменит усилия администрации Байдена по переходу федерального правительства на более экологически чистые бумажные соломинки.

Байден прошлым летом подписал исполнительный указ о поэтапном отказе от всех одноразовых пластиковых изделий в сфере федерального общественного питания к 2027 г., а также о полном устранении одноразового пластика во всех федеральных агентствах США к 2035 г.

В 2022 г. министерство внутренних дел США также объявило о планах поэтапного отказа от всех одноразовых пластиковых изделий на землях, находящихся в управлении ведомства, к 2032 г. Это включало пластиковые контейнеры для еды и напитков, бутылки, соломинки, стаканы, столовые приборы и одноразовые пластиковые пакеты.

Неясно, какие именно инициативы будут затронуты указом Трампа, но это не первый раз, когда американский лидер выражает свое недовольство бумажными соломинками.

Как пишут местные СМИ, указ может затронуть законы ряда штатов под управлением демократов, в которых уже действуют запреты или ограничения на использование одноразовых пластиковых соломинок. К таким штатам относятся Калифорния, Колорадо, Нью-Йорк, Мэн, Орегон, Вермонт, Род-Айленд и Вашингтон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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