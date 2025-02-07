Трамп подпишет указ о возвращении пластиковых трубочек для напитков

В 2022 г. министерство внутренних дел США также объявило о планах поэтапного отказа от всех одноразовых пластиковых изделий на землях, находящихся в управлении ведомства, к 2032 г. Это включало пластиковые контейнеры для еды и напитков, бутылки, соломинки, стаканы, столовые приборы и одноразовые пластиковые пакеты.