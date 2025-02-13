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Трамп потребовал от Reuters вернуть $9 млн от Пентагона

Ведомости

Президент США Дональд Трамп потребовал от международного информационного агентства Reuters вернуть $9 млн, которые то получило от Пентагона на исследование «масштабного социального обмана». Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Truth.

Трамп ссылается на выводы государственной комиссии по эффективности госзатрат (DOGE), возглавляемое его сторонником бизнесменом Илоном Маском. В своем заявлении он также утверждает, что агентство придерживается левых взглядов в политике. Ранее и сам Маск заявил, что власти США перечисляли Reuters миллионы долларов для распространения дезинформации.

«Правительство США платило агентству Reuters значительные суммы за масштабное введение общественности в заблуждение. Это буквально прописано в контракте», – написал он на платформе X, охарактеризовав деятельность агентства как «мошенничество».

Маск был назначен руководителем DOGE по решению нового президента США Дональда Трампа. После инаугурации американского лидера 20 января ведомство начало масштабную проверку государственных расходов. В рамках этих мер Маск планирует сократить бюджетные траты на $2 трлн. Одним из первых шагов стало приостановление работы Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его последующей реструктуризаци

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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