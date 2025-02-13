Трамп потребовал от Reuters вернуть $9 млн от Пентагона

Трамп ссылается на выводы государственной комиссии по эффективности госзатрат (DOGE), возглавляемое его сторонником бизнесменом Илоном Маском. В своем заявлении он также утверждает, что агентство придерживается левых взглядов в политике. Ранее и сам Маск заявил, что власти США перечисляли Reuters миллионы долларов для распространения дезинформации.