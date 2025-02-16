Володин заявил об объективной оценке Вэнсом происходящего в Европе

Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц анонсировал выступление Вэнса, которое прошло в первый день конференции в Мюнхене 14 февраля, как «конфронтационное» и «жесткое и прямое послание» в адрес Германии и Европы. В частности, вице-президент США указал на ситуацию вокруг выборов в Румынии, результаты которых и победа правопопулиста Кэлина Джеорджеску были отменены под предлогом внешнего вмешательства России через рекламу в TikTok. Вэнса возмутила поддержка этого Еврокомиссией. Вице-президент США также возмутился отказом пригласить в Мюнхен представителей правопопулистских европейских партий, близких идеологически «трампистской» идеологии. Он также обвинил в цензуре власти Германии, высмеяв обвинения Берлином Илона Маска во вмешательстве во внутренние дела страны за позитивные высказывания о правопопулистской «Альтернативе для Германии» (АдГ).