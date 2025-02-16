Володин заявил об объективной оценке Вэнсом происходящего в Европе
Речь вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности отличалась от выступлений европейских политиков. Он дал объективную оценку происходящему в странах ЕС, но его не поддержали, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе. Все последующие заявления, сделанные главами европейских государств, показали, что Вэнс вызвал у них лишь приступ раздражения и злости», – написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
Европейские лидеры, как отметил Володин, не могли скрыть своих негативных эмоций, но «это неудивительно», поскольку они были «ярыми сторонниками другого кандидата» на американских выборах.
Европейский союз и его международные институты ждут серьезные изменения, но они будут проходить болезненно, считает спикер Госдумы. Демократические процедуры во многих странах ЕС теперь несут «декоративный характер», поэтому «здоровым силам, которые реализуют запрос общества на обновление власти, будет непросто», добавил Володин.
Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц анонсировал выступление Вэнса, которое прошло в первый день конференции в Мюнхене 14 февраля, как «конфронтационное» и «жесткое и прямое послание» в адрес Германии и Европы. В частности, вице-президент США указал на ситуацию вокруг выборов в Румынии, результаты которых и победа правопопулиста Кэлина Джеорджеску были отменены под предлогом внешнего вмешательства России через рекламу в TikTok. Вэнса возмутила поддержка этого Еврокомиссией. Вице-президент США также возмутился отказом пригласить в Мюнхен представителей правопопулистских европейских партий, близких идеологически «трампистской» идеологии. Он также обвинил в цензуре власти Германии, высмеяв обвинения Берлином Илона Маска во вмешательстве во внутренние дела страны за позитивные высказывания о правопопулистской «Альтернативе для Германии» (АдГ).
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, комментируя речь Вэнса, что тот сказал правду о Европе, а она «проглотит с ненавистью» эту критику.