Медведев: Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США Вэнса
Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США Джея Ди Вэнса, озвученную на конференции по безопасности в Мюнхене, он «смелый парень», который сказал правду, заявил в публикации во «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В Мюнхене Вэнс, как отметил Медведев, «неожиданно зажег», хотя все рассчитывали услышать «дежурные партнерские реверансы» Европе и комментарии слов президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта.
«А он взял – и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы – дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, – дерьмо. Еще и свободы слова нет! Ну ему бы это припомнили, если бы он не был американским начальником. А так простят, проглотят с ненавистью ту позорную выволочку, что получили от старшего партнера», – написал зампред Совбеза.
Вице-президент США – смелый парень, «к тому же он сказал правду» о современной Европе, считает Медведев. По его мнению, время молодой Европы безвозвратно ушло, сейчас она «действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна».
Выступление американского вице-президента Вэнса оказалось в центре первого дня Мюнхенской конференции по безопасности. «Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, – это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри – отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки», – говорил он 14 февраля.
В качестве примера он привел ситуацию вокруг выборов в Румынии, результаты которых и победа правопопулиста Кэлин Джеорджеску были отменены под предлогом внешнего вмешательства России через рекламу в TikTok. Вэнса возмутила поддержка этого Еврокомиссией. Вице-президент США также возмутился отказом пригласить в Мюнхен представителей правопопулистских европейских партий, близких идеологически «трампистской» идеологии. Он также обвинил в цензуре власти Германии, высмеяв обвинения Берлином Илона Маска во вмешательстве во внутренние дела страны за позитивные высказывания о правопопулистской «Альтернативе для Германии» (АдГ).