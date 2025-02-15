Медведев: Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США Вэнса

«А он взял – и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы – дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, – дерьмо. Еще и свободы слова нет! Ну ему бы это припомнили, если бы он не был американским начальником. А так простят, проглотят с ненавистью ту позорную выволочку, что получили от старшего партнера», – написал зампред Совбеза.