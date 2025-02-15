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Медведев: Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США Вэнса

Ведомости

Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США Джея Ди Вэнса, озвученную на конференции по безопасности в Мюнхене, он «смелый парень», который сказал правду, заявил в публикации во «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В Мюнхене Вэнс, как отметил Медведев, «неожиданно зажег», хотя все рассчитывали услышать «дежурные партнерские реверансы» Европе и комментарии слов президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта.

«А он взял – и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы – дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, – дерьмо. Еще и свободы слова нет! Ну ему бы это припомнили, если бы он не был американским начальником. А так простят, проглотят с ненавистью ту позорную выволочку, что получили от старшего партнера», – написал зампред Совбеза.

Вице-президент США – смелый парень, «к тому же он сказал правду» о современной Европе, считает Медведев. По его мнению, время молодой Европы безвозвратно ушло, сейчас она «действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна».

Выступление американского вице-президента Вэнса оказалось в центре первого дня Мюнхенской конференции по безопасности. «Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, – это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри – отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки», – говорил он 14 февраля.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг выборов в Румынии, результаты которых и победа правопопулиста Кэлин Джеорджеску были отменены под предлогом внешнего вмешательства России через рекламу в TikTok. Вэнса возмутила поддержка этого Еврокомиссией. Вице-президент США также возмутился отказом пригласить в Мюнхен представителей правопопулистских европейских партий, близких идеологически «трампистской» идеологии. Он также обвинил в цензуре власти Германии, высмеяв обвинения Берлином Илона Маска во вмешательстве во внутренние дела страны за позитивные высказывания о правопопулистской «Альтернативе для Германии» (АдГ). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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