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Патрушев заявил о желании Запада превратить Черное море в акваторию НАТО

Ведомости

Великобритания и другие страны НАТО хотят превратить Черное море во внутреннюю акваторию альянса под предлогом поддержки Киева для длительного конфликта с Россией. Об этом заявил председатель Морской коллегии РФ, помощник президента Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

«Сегодня под видом поддержки Украины англичане вместе с другими странами НАТО пытаются оккупировать украинские земли для долгосрочного противостояния с Россией и превращения Черного моря, а заодно и Балтики во внутренние акватории НАТО», – заявил он.

По словам Патрушева, Запад пытается навязать европейским государствам законодательные изменения, которые позволяют арестовывать российские суда в Балтийском море при даже незначительном подозрении в том, что эти корабли «якобы могут нанести ущерб окружающей среде и морской инфраструктуре». Помощник президента подчеркнул, что Запад на протяжении длительного времени искал поводы для вытеснения России из Балтики. Потерпев неудачу в этом вопросе, он «решил выдумывать мотивы для совершения по сути пиратских захватов наших судов».

«Разумеется, Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры», – подчеркнул глава Морской коллегии.

В апреле 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не станет морем НАТО. Так представитель Кремля прокомментировал призыв на тот момент главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к демилитаризации Черного моря и превращению его в «море НАТО», чтобы «мирные, законопослушные страны» могли использовать его для торговли и путешествий.

В июле 2024 г. Песков говорил, что концентрированное присутствие натовских кораблей в Черном море представляет собой дополнительные угрозы для России и Москва примет все необходимые меры для обеспечения своей безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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