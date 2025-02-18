Патрушев заявил о желании Запада превратить Черное море в акваторию НАТО
Великобритания и другие страны НАТО хотят превратить Черное море во внутреннюю акваторию альянса под предлогом поддержки Киева для длительного конфликта с Россией. Об этом заявил председатель Морской коллегии РФ, помощник президента Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
«Сегодня под видом поддержки Украины англичане вместе с другими странами НАТО пытаются оккупировать украинские земли для долгосрочного противостояния с Россией и превращения Черного моря, а заодно и Балтики во внутренние акватории НАТО», – заявил он.
По словам Патрушева, Запад пытается навязать европейским государствам законодательные изменения, которые позволяют арестовывать российские суда в Балтийском море при даже незначительном подозрении в том, что эти корабли «якобы могут нанести ущерб окружающей среде и морской инфраструктуре». Помощник президента подчеркнул, что Запад на протяжении длительного времени искал поводы для вытеснения России из Балтики. Потерпев неудачу в этом вопросе, он «решил выдумывать мотивы для совершения по сути пиратских захватов наших судов».
«Разумеется, Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры», – подчеркнул глава Морской коллегии.
В апреле 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не станет морем НАТО. Так представитель Кремля прокомментировал призыв на тот момент главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к демилитаризации Черного моря и превращению его в «море НАТО», чтобы «мирные, законопослушные страны» могли использовать его для торговли и путешествий.
В июле 2024 г. Песков говорил, что концентрированное присутствие натовских кораблей в Черном море представляет собой дополнительные угрозы для России и Москва примет все необходимые меры для обеспечения своей безопасности.