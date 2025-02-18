Патрушев заявил о желании Запада превратить Черное море в акваторию НАТО

По словам Патрушева, Запад пытается навязать европейским государствам законодательные изменения, которые позволяют арестовывать российские суда в Балтийском море при даже незначительном подозрении в том, что эти корабли «якобы могут нанести ущерб окружающей среде и морской инфраструктуре». Помощник президента подчеркнул, что Запад на протяжении длительного времени искал поводы для вытеснения России из Балтики. Потерпев неудачу в этом вопросе, он «решил выдумывать мотивы для совершения по сути пиратских захватов наших судов».