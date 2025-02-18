США предложили ввести мораторий на атаки на энергообъекты России и Украины
Вашингтон предложил ввести мораторий на атаки на энергетические объекты России и Украины, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Наши американские коллеги говорили, может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападение на энергетические объекты», – сказал он на пресс-подходе по итогам встречи.
Российская сторона в ответ на предложение заявила, что российские войска «никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины».
18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Участие в переговорах в Саудовской Аравии приняли Рубио, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
За день до встречи в Эр-Рияде, 17 февраля, произошла атака на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. После атаки беспилотников она была выведена из эксплуатации, сейчас прокачка нефти по трубопроводной системе осуществляется в пониженном режиме. КТК уведомил всех международных акционеров компании, включая инвесторов из США и Европы, об атаке на объект.
Минобороны РФ при этом регулярно отчитывается об ударах по энергообъектам Украины, которые, по утверждению ведомства, обеспечивают деятельность предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об атаках российских сил в министерстве сообщали 3 октября и 17 сентября 2024 г.