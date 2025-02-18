США предложили ввести мораторий на атаки на энергообъекты России и Украины

За день до встречи в Эр-Рияде, 17 февраля, произошла атака на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. После атаки беспилотников она была выведена из эксплуатации, сейчас прокачка нефти по трубопроводной системе осуществляется в пониженном режиме. КТК уведомил всех международных акционеров компании, включая инвесторов из США и Европы, об атаке на объект.