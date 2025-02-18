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США предложили ввести мораторий на атаки на энергообъекты России и Украины

Ведомости

Вашингтон предложил ввести мораторий на атаки на энергетические объекты России и Украины, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

«Наши американские коллеги говорили, может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападение на энергетические объекты», – сказал он на пресс-подходе по итогам встречи.

Российская сторона в ответ на предложение заявила, что российские войска «никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины».

18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Участие в переговорах в Саудовской Аравии приняли Рубио, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

За день до встречи в Эр-Рияде, 17 февраля, произошла атака на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. После атаки беспилотников она была выведена из эксплуатации, сейчас прокачка нефти по трубопроводной системе осуществляется в пониженном режиме. КТК уведомил всех международных акционеров компании, включая инвесторов из США и Европы, об атаке на объект.

Минобороны РФ при этом регулярно отчитывается об ударах по энергообъектам Украины, которые, по утверждению ведомства, обеспечивают деятельность предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об атаках российских сил в министерстве сообщали 3 октября и 17 сентября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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