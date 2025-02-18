Логвинов: Евросоюз выступает за дальнейшую эскалацию украинского конфликта
Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности наглядно показала, что Европейский союз выступает в пользу дальней эскалации конфликта на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Логвинов обратил внимание на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, согласно которым Брюссель выступает за «мир через силу», а также слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что ЕС необходимо перераспределять некоторые ресурсы, чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной. Логвинов подчеркнул, что именно ЕС стоят за проектом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в привязке к третьей годовщине начала военный действий на территории Украины.
Директор департамента международных организаций МИД считает, что желание ЕС продвинуть резолюцию, направленную против России, говорит о стремлении «избежать ответственности за эскалацию».
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. Одной из наиболее обсуждаемых стала речь вице-президента США Джеймса Вэнса, в которой он раскритиковал действия европейских политиков.