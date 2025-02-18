Логвинов обратил внимание на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, согласно которым Брюссель выступает за «мир через силу», а также слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что ЕС необходимо перераспределять некоторые ресурсы, чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной. Логвинов подчеркнул, что именно ЕС стоят за проектом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в привязке к третьей годовщине начала военный действий на территории Украины.