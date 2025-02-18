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Логвинов: Евросоюз выступает за дальнейшую эскалацию украинского конфликта

Ведомости

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности наглядно показала, что Европейский союз выступает в пользу дальней эскалации конфликта на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Логвинов обратил внимание на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, согласно которым Брюссель выступает за «мир через силу», а также слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что ЕС необходимо перераспределять некоторые ресурсы, чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной. Логвинов подчеркнул, что именно ЕС стоят за проектом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в привязке к третьей годовщине начала военный действий на территории Украины.

Директор департамента международных организаций МИД считает, что желание ЕС продвинуть резолюцию, направленную против России, говорит о стремлении «избежать ответственности за эскалацию».

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. Одной из наиболее обсуждаемых стала речь вице-президента США Джеймса Вэнса, в которой он раскритиковал действия европейских политиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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