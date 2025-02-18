Канада стремится быть частью переговоров по гарантиям безопасности для Украины
Канада рассчитывает на участие в переговорах по вопросам гарантий безопасности для Украины, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
«Я встретилась со многими европейскими коллегами, и мы заявили, что хотим участвовать в этих переговорах о гарантиях безопасности», – сказала Жоли на пресс-конференции. – «Мы хотим участвовать в обсуждениях, касающихся большего вовлечения канадцев в защиту Украины, и мы хотим быть частью переговоров о будущем евроатлантических отношений».
Жоли сообщила, что во время своей поездки в Европу она обсуждала с европейскими союзниками продолжение поддержки Украины на фоне текущих усилий Вашингтона по прекращению конфликта.
Заявление Жоли сделано на фоне пошедших переговоры 18 февраля в столице Саудовской Аравии между представителями России и США. Стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и достигли договоренности о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.
В ходе встречи российские представители подчеркнули, что необходимо устранить глубинные причины конфликта на Украине, создать условия для долгосрочного мира и обеспечить законные интересы всех стран региона. Делегации согласились продолжить совместную работу в этом направлении через своих специальных представителей.
Жоли также во время общения с журналистами заявила, что Канада выступает против возвращения России в G7.
15 февраля посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что современный формат G7 уже не соответствует актуальным реалиям, а Россия не видит необходимости обращаться к прошлому опыту.
14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия более заинтересована в продолжении работы в «группе 20» (G20), нежели в восстановлении «группы восьми» (G8).
13 февраля Трамп сказал о своем желании вернуть Россию в G7. По его словам, исключение страны из группы было ошибкой.