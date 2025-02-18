Канада стремится быть частью переговоров по гарантиям безопасности для Украины

«Я встретилась со многими европейскими коллегами, и мы заявили, что хотим участвовать в этих переговорах о гарантиях безопасности», – сказала Жоли на пресс-конференции. – «Мы хотим участвовать в обсуждениях, касающихся большего вовлечения канадцев в защиту Украины, и мы хотим быть частью переговоров о будущем евроатлантических отношений».