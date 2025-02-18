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Канада стремится быть частью переговоров по гарантиям безопасности для Украины

Ведомости

Канада рассчитывает на участие в переговорах по вопросам гарантий безопасности для Украины, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Я встретилась со многими европейскими коллегами, и мы заявили, что хотим участвовать в этих переговорах о гарантиях безопасности», – сказала Жоли на пресс-конференции. – «Мы хотим участвовать в обсуждениях, касающихся большего вовлечения канадцев в защиту Украины, и мы хотим быть частью переговоров о будущем евроатлантических отношений».

Жоли сообщила, что во время своей поездки в Европу она обсуждала с европейскими союзниками продолжение поддержки Украины на фоне текущих усилий Вашингтона по прекращению конфликта.

Заявление Жоли сделано на фоне пошедших переговоры 18 февраля в столице Саудовской Аравии между представителями России и США. Стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и достигли договоренности о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.

В ходе встречи российские представители подчеркнули, что необходимо устранить глубинные причины конфликта на Украине, создать условия для долгосрочного мира и обеспечить законные интересы всех стран региона. Делегации согласились продолжить совместную работу в этом направлении через своих специальных представителей.

Жоли также во время общения с журналистами заявила, что Канада выступает против возвращения России в G7.

15 февраля посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что современный формат G7 уже не соответствует актуальным реалиям, а Россия не видит необходимости обращаться к прошлому опыту.

14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия более заинтересована в продолжении работы в «группе 20» (G20), нежели в восстановлении «группы восьми» (G8).

13 февраля Трамп сказал о своем желании вернуть Россию в G7. По его словам, исключение страны из группы было ошибкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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