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Рубио проинформировал европейских коллег о встрече с делегацией РФ в Эр-Рияде

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал европейских коллег о прошедшей встрече российской и американской делегаций в Эр-Рияде, сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Тэмми заметила, что госсекретарь Марко Рубио поговорил с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании, а также главой дипломатии ЕС по иностранным делам сразу после своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.

«Госсекретарь проинформировал министров иностранных дел о ходе встречи», – сказала Брюс в заявлении. – «Все участники договорились оставаться в тесном контакте, чтобы добиться устойчивого завершения конфликта в Украине».

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями России и США по вопросам восстановления двусторонних отношений. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ушаков в интервью журналисту Евгению Попову сообщил, что представители американской стороны «достаточно бегло обозначили свои подходы» по Украине. По словам помощника российского президента, стороны условились создать специальную группу, которая займется «обсуждением всех нюансов этой проблемы».

Рубио заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России. Он пояснил, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы стороны пошли на уступки. Рубио добавил, что в какой-то момент ЕС также необходимо будет сесть за стол переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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