Лавров заявил о планах по контактам РФ и Сирии «на высоком уровне»
Россия и Сирия планируют контакты «на высоком уровне». Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме.
Лавров уточнил, что контакты запланированы уже на следующей неделе.
Кроме того, министр оценил итоги поездки делегации России в Сирию как позитивные. По его словам, руководители Сирии согласны с необходимостью поддерживать исторически сложившийся стратегический характер отношений с РФ.
Центральная тема для Сирии сейчас – не допустить ливийский сценарий, в котором из-за агрессии НАТО страна потеряла государственность и «никак не могла собрать себя», пояснил Лавров.
17 февраля Bloomberg сообщал, что Россия близка к соглашению по военным базам с новыми властями Сирии.