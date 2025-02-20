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Рютте: вступление Украины в НАТО не станет частью мирной сделки

Ведомости

В будущем вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть предметом обсуждения, но на данный момент он не будет включен в условия мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе своего визита в Словакию.

«В Вашингтоне было решено, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения», – сказал Рютте (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что так или иначе в будущем Украина станет членом альянса.

14 февраля президент США Дональд Трамп подчеркнул, что согласен с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности присоединения Украины к НАТО и возвращения к границам 2014 г. Трамп подчеркнул, что не видит никакой возможности, при которой такая страна, как Россия, могла бы позволить Украине вступить в НАТО.

7 января Трамп в своем первом выступлении после утверждения результатов выборов конгрессом заявил, что прошлая администрация США сделала ошибку, когда допустила вступление Украины в НАТО.

В июне 2024 г. президент России Владимир Путин указал подтверждение безъядерного статуса Украины и отказ страны от вступления в НАТО как одни из условий для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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