Рютте: вступление Украины в НАТО не станет частью мирной сделки

«В Вашингтоне было решено, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения», – сказал Рютте (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что так или иначе в будущем Украина станет членом альянса.