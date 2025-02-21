Путин призвал нарастить финансирование науки до 2% ВВП
Властям вместе с бизнесом нужно нарастить финансирование науки до 2% ВВП. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий в Москве. Фрагмент выступления опубликовала пресс-служба Кремля.
«Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений научно-технологического развития», – указал глава государства.
В ходе своего выступления на этом же форуме президент подчеркнул, что санкции в отношении России сыграли важную и стимулирующую роль. По словам главы государства, теперь российские компании все чаще обращаются к отечественным ученым. И решения, предлагаемые российскими специалистами, часто оказываются более эффективными по сравнению с зарубежными аналогами.
Также президент РФ выразил сожаление из-за растраты наследия советского химпрома. Тот по общему объему производства был на первом месте в Европе, но теперь это наследие «растранжирено».