Путин призвал нарастить финансирование науки до 2% ВВП

В ходе своего выступления на этом же форуме президент подчеркнул, что санкции в отношении России сыграли важную и стимулирующую роль. По словам главы государства, теперь российские компании все чаще обращаются к отечественным ученым. И решения, предлагаемые российскими специалистами, часто оказываются более эффективными по сравнению с зарубежными аналогами.