Зеленский заявил о доверии к нему 65% украинцев
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 65% украинцев, а не заявленные президентом США Дональдом Трампом 4%. Об этом заявил сам Зеленский.
«Что касается цифр. По моему мнению, прямым приоритетом должен быть прямой диалог [Трампа] со мной, чтобы понимать, что происходит. 4% и реальные 65% доверия украинцев ко мне – это серьезная разница. Это не ошибка, это сознательная дезинформация, оказывающая влияние на Трампа», – сказал он на пресс-конференции (цитата по «РБК-Украина»).
18 февраля Трамп заявил, что рейтинг одобрения работы Зеленского составляет 4%. 19 февраля Зеленский назвал эту статистику американского президента дезинформацией, «идущей от России».
В январе этого года украинский центр «Социс» провел опрос, согласно которому Зеленскому доверяют 40,8%. Он занимает третье место по доверию. Бывшему главнокомандующему ВСУ, ныне послу Украины в Лондоне Валерию Залужному доверяют 71,6% опрошенных, на втором месте – глава военной разведки Украины Кирилл Буданов с рейтингом в 46,7%. Годом ранее, в феврале 2024 г., Киевский международный институт социологии (КМИС) привел статистику, согласно которой доверие украинцев Зеленскому снизилось на 5% сразу после отставки главнокомандующего ВСУ Залужного и составило 60%.
23 февраля украинский президент в ходе пресс-конференции допустил, что уйдет в отставку в обмен на гарантии безопасности для Украины или место страны в НАТО.