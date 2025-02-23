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Зеленский заявил о доверии к нему 65% украинцев

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 65% украинцев, а не заявленные президентом США Дональдом Трампом 4%. Об этом заявил сам Зеленский.

«Что касается цифр. По моему мнению, прямым приоритетом должен быть прямой диалог [Трампа] со мной, чтобы понимать, что происходит. 4% и реальные 65% доверия украинцев ко мне – это серьезная разница. Это не ошибка, это сознательная дезинформация, оказывающая влияние на Трампа», – сказал он на пресс-конференции (цитата по «РБК-Украина»).

18 февраля Трамп заявил, что рейтинг одобрения работы Зеленского составляет 4%. 19 февраля Зеленский назвал эту статистику американского президента дезинформацией, «идущей от России».

В январе этого года украинский центр «Социс» провел опрос, согласно которому Зеленскому доверяют 40,8%. Он занимает третье место по доверию. Бывшему главнокомандующему ВСУ, ныне послу Украины в Лондоне Валерию Залужному доверяют 71,6% опрошенных, на втором месте – глава военной разведки Украины Кирилл Буданов с рейтингом в 46,7%. Годом ранее, в феврале 2024 г., Киевский международный институт социологии (КМИС) привел статистику, согласно которой доверие украинцев Зеленскому снизилось на 5% сразу после отставки главнокомандующего ВСУ Залужного и составило 60%.

23 февраля украинский президент в ходе пресс-конференции допустил, что уйдет в отставку в обмен на гарантии безопасности для Украины или место страны в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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