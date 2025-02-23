Зеленский заявил о доверии к нему 65% украинцев

«Что касается цифр. По моему мнению, прямым приоритетом должен быть прямой диалог [Трампа] со мной, чтобы понимать, что происходит. 4% и реальные 65% доверия украинцев ко мне – это серьезная разница. Это не ошибка, это сознательная дезинформация, оказывающая влияние на Трампа», – сказал он на пресс-конференции (цитата по «РБК-Украина»).