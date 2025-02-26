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Захарова назвала принятие резолюции США в ООН позором Британии и Франции

Ведомости

Принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции США по Украине после принятия Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции является позором Великобритании и Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Sputnik.

«Разница между залами Генассамблеи и Совета Безопасности – всего пара минут прогулочным шагом. Один перформанс они устраивают для мирового большинства, второй перформанс они устраивают в Совете Безопасности ООН. Вы понимаете, в чем суть? Это их позор», – указала дипломат.

По ее мнению, сложившаяся ситуация не является провалом, поскольку провалом можно назвать непринятую резолюцию, согласие на которую в последний момент отзывается, а этот случай стал именно позором. Захарова отметила, что именно эти страны ежедневно на протяжении последнего месяца кричат, что они должны быть за столом переговоров.

24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине. Одну – предложенную Киевом и европейскими странами, другую – предложенную США. В первом документе говорилось о поддержке территориальной целостности Украины и осуждались действия России, второй документ содержал более нейтральные формулировки. За принятие первой резолюции проголосовали 93 страны, против выступили 18. Воздержались 65 государств. За принятие второй резолюции проголосовали 93 государства, против – восемь стран.

В этот же день Совет Безопасности ООН принял разработанный и внесенный США проект резолюции «Путь к миру» – первую с 27 февраля 2022 г. резолюцию по конфликту на Украине, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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