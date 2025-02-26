Захарова назвала принятие резолюции США в ООН позором Британии и Франции
Принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции США по Украине после принятия Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции является позором Великобритании и Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Sputnik.
«Разница между залами Генассамблеи и Совета Безопасности – всего пара минут прогулочным шагом. Один перформанс они устраивают для мирового большинства, второй перформанс они устраивают в Совете Безопасности ООН. Вы понимаете, в чем суть? Это их позор», – указала дипломат.
По ее мнению, сложившаяся ситуация не является провалом, поскольку провалом можно назвать непринятую резолюцию, согласие на которую в последний момент отзывается, а этот случай стал именно позором. Захарова отметила, что именно эти страны ежедневно на протяжении последнего месяца кричат, что они должны быть за столом переговоров.
24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине. Одну – предложенную Киевом и европейскими странами, другую – предложенную США. В первом документе говорилось о поддержке территориальной целостности Украины и осуждались действия России, второй документ содержал более нейтральные формулировки. За принятие первой резолюции проголосовали 93 страны, против выступили 18. Воздержались 65 государств. За принятие второй резолюции проголосовали 93 государства, против – восемь стран.
В этот же день Совет Безопасности ООН принял разработанный и внесенный США проект резолюции «Путь к миру» – первую с 27 февраля 2022 г. резолюцию по конфликту на Украине, призывающую к его окончанию и установлению «прочного мира».