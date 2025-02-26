Захарова назвала принятие резолюции США в ООН позором Британии и Франции

По ее мнению, сложившаяся ситуация не является провалом, поскольку провалом можно назвать непринятую резолюцию, согласие на которую в последний момент отзывается, а этот случай стал именно позором. Захарова отметила, что именно эти страны ежедневно на протяжении последнего месяца кричат, что они должны быть за столом переговоров.