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Яна Лантратова стала главой комитета Госдумы по развитию гражданского общества

Ведомости

Государственная дума приняла постановление об избрании Яны Лантратовой главой комитета по развитию гражданского общества, следует из думской базы данных.

Лантратова освобождается от должности первого заместителя председателя комитета Государственной думы по просвещению и становится председателем комитета по развитию гражданского общества.

До назначения Лантратовой эту должность занимала депутат от фракции «Единая Россия» Ольга Тимофеева, которая теперь становится заместителем руководителя думской фракции «Единая Россия», она возглавит одну из внутрифракционных групп.

Кроме того, известно, что президиум фракции «Единая Россия» 24 февраля рекомендовал назначить председателем комитета Госдумы по делам национальностей депутата Владимира Иванова. 

Лантратова в начале 2010-х гг. работала в «Молодой гвардии «Единой России». С 2015 по 2017 г. была ответственным секретарем Совета по правам человека. После этого работала главным советником департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества в Управлении общественных проектов администрации президента. Затем два года работала в Минэкономразвития, а в 2021 г. избралась в Госдуму от партии «Справедливая Россия».

Тимофеева считается депутатом, близким к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Она работала на ставропольском телевидении, затем стала депутатом Ставропольской гордумы. С 2012 г. она является депутатом Госдумы. Затем избиралась в Госдуму в 2016 г., где возглавляла комитет по экологии и была вице-спикером, а с 2021 г. возглавляла комитет по вопросам гражданского общества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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