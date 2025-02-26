Яна Лантратова стала главой комитета Госдумы по развитию гражданского общества

Лантратова в начале 2010-х гг. работала в «Молодой гвардии «Единой России». С 2015 по 2017 г. была ответственным секретарем Совета по правам человека. После этого работала главным советником департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества в Управлении общественных проектов администрации президента. Затем два года работала в Минэкономразвития, а в 2021 г. избралась в Госдуму от партии «Справедливая Россия».