Джорджеску призвал Трампа позаботиться о ситуации в Румынии
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску призвал американского президента Дональда Трампа позаботиться о ситуации в его стране. Об этом он заявил в интервью блогеру Марио Науфалу, опубликованном в соцсети Х.
Джорджеску объяснил свою просьбу тем, что США являются «символом демократии». «Если демократия терпит неудачу, то терпят неудачу и США, потому что США должны защищать это знамя», – сказал он.
26 февраля в Румынии правоохранительные органы задержали Джорджеску, который лидировал по итогам первого тура президентских выборов, аннулированных в декабре 2024 г. Конституционным судом страны якобы из-за иностранного вмешательства.
Генеральная прокуратура Румынии обвинила Джорджеску в шести правонарушениях. Кандидата в президенты обвиняют в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлениях, в создании антисемитской организации. Сам он эти обвинения опроверг.