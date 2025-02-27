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Джорджеску призвал Трампа позаботиться о ситуации в Румынии

Ведомости

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску призвал американского президента Дональда Трампа позаботиться о ситуации в его стране. Об этом он заявил в интервью блогеру Марио Науфалу, опубликованном в соцсети Х.

Джорджеску объяснил свою просьбу тем, что США являются «символом демократии». «Если демократия терпит неудачу, то терпят неудачу и США, потому что США должны защищать это знамя», – сказал он.

26 февраля в Румынии правоохранительные органы задержали Джорджеску, который лидировал по итогам первого тура президентских выборов, аннулированных в декабре 2024 г. Конституционным судом страны якобы из-за иностранного вмешательства.

Генеральная прокуратура Румынии обвинила Джорджеску в шести правонарушениях. Кандидата в президенты обвиняют в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлениях, в создании антисемитской организации. Сам он эти обвинения опроверг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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