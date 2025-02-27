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Эстония планирует увеличить расходы на оборону до 4% ВПП

Ведомости

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что оборонные расходы его страны вырастут до 4% ВПП. Об этом он рассказал на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки.

«В прошлом году расходы на оборону Эстонии составили 3,4% от ВВП. В этом году мы достигнем почти 4%. А вскоре, возможно, будем двигаться к 5%», – сказал Карис (цитата по «Интерфаксу»).

25 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна увеличит расходы на оборону до отметки в 2,5% от ВВП к 2027 г.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. До этого представители государств НАТО согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% ВВП.

3 февраля в Брюсселе состоялся неформальный саммит ЕС, по итогам которого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры всех 27 стран объединения согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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