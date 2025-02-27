Эстония планирует увеличить расходы на оборону до 4% ВПП

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. До этого представители государств НАТО согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% ВВП.