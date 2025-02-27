Эстония планирует увеличить расходы на оборону до 4% ВПП
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что оборонные расходы его страны вырастут до 4% ВПП. Об этом он рассказал на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки.
«В прошлом году расходы на оборону Эстонии составили 3,4% от ВВП. В этом году мы достигнем почти 4%. А вскоре, возможно, будем двигаться к 5%», – сказал Карис (цитата по «Интерфаксу»).
25 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна увеличит расходы на оборону до отметки в 2,5% от ВВП к 2027 г.
21 января президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. До этого представители государств НАТО согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% ВВП.
3 февраля в Брюсселе состоялся неформальный саммит ЕС, по итогам которого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры всех 27 стран объединения согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов.