Премьер-министр Польши Туск назвал Трампа трудным партнером

Туск также отметил, для новой администрации США Европа не является центром мира, а Украина – главной проблемой. Туск уточнил, что внимание Трампа больше смещено на Израиль, Иран и Китай. Он также заявил, что изменения во внешней политике США заметны невооруженным взглядом и Польше повезло занимать относительно нейтральную позицию в отношениях с ними.