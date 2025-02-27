Премьер-министр Польши Туск назвал Трампа трудным партнером
Президент США Дональд Трамп является трудным партнером с переменчивым и непредсказуемым поведением, заявил польский премьер-министр Дональд Туск в интервью телеканалу TVN24. Он уточнил, что манера поведения американского лидера выглядит угрожающей, когда касается союзников Вашингтона.
Туск также отметил, для новой администрации США Европа не является центром мира, а Украина – главной проблемой. Туск уточнил, что внимание Трампа больше смещено на Израиль, Иран и Китай. Он также заявил, что изменения во внешней политике США заметны невооруженным взглядом и Польше повезло занимать относительно нейтральную позицию в отношениях с ними.
«В этом и заключается вся философия сегодня, чтобы использовать все возможности, все возможности, чтобы отношения Европы с США не ухудшились. Я хотел бы назвать это одним предложением – реальность сложнее, чем была раньше», – заключил Туск.
25 февраля польский президент Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat заявил, что американские войска, находящиеся в Германии, могут быть размещены на территории Польши. Президент Польши отметил, что для него Трамп «абсолютно надежный партнер, политик высокого класса». При этом он заявил, что президент США работает нестандартно, поскольку также является бизнесменом.
24 февраля Дуда заявил, что отправка европейского миротворческого контингента на Украину является реалистичной. При этом польский лидер уточнил, что размещение войск в количестве 200 000 военных, которое было озвучено президентом Украины Владимиром Зеленским, невозможно.