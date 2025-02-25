Дуда: Польша готова разместить на своей территории войска США из Германии
Американские войска, находящиеся в Германии, могут быть размещены на территории Польши. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat.
«Если Германия не хочет американских войск, не хочет партнерства с Соединенными Штатами, мы очень охотно примем партнерство с США. Как президент Польши, я могу сказать со всей ответственностью: я заинтересован в том, чтобы все сотрудничество, которое Германия имеет с США, перенести в Польшу», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее лидер победившего на выборах в бундестаг консервативного блока ХДС/ХСС, кандидат на пост федерального канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин может отказаться от партнерства с Вашингтоном по вопросу размещения американских войск в стране.
Президент Польши отметил, что для него американский лидер Дональд Трамп «абсолютно надежный партнер, политик высокого класса». При этом он заявил, что он работает нестандартно, поскольку также является бизнесменом.
24 февраля Дуда заявил, что отправка европейского миротворческого контингента на Украину является реалистичной. При этом польский лидер уточнил, что размещение войск в количестве 200 000 военных, которое было озвучено президентом Украины Владимиром Зеленским, невозможно.
Новый министр обороны США Пит Хегсет 12 февраля заявил, что миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО и не должны подпадать под ст. 5 устава альянса о коллективной безопасности. Это положение предполагает, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех участников договора. Зеленский говорил 22 января, что любые миротворческие силы, которые могут быть развернуты на Украине, должны включать в себя войска США.