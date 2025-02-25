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Дуда: Польша готова разместить на своей территории войска США из Германии

Ведомости

Американские войска, находящиеся в Германии, могут быть размещены на территории Польши. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat. 

«Если Германия не хочет американских войск, не хочет партнерства с Соединенными Штатами, мы очень охотно примем партнерство с США. Как президент Польши, я могу сказать со всей ответственностью: я заинтересован в том, чтобы все сотрудничество, которое Германия имеет с США, перенести в Польшу», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее лидер победившего на выборах в бундестаг консервативного блока ХДС/ХСС, кандидат на пост федерального канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин может отказаться от партнерства с Вашингтоном по вопросу размещения американских войск в стране.

Президент Польши отметил, что для него американский лидер Дональд Трамп «абсолютно надежный партнер, политик высокого класса». При этом он заявил, что он работает нестандартно, поскольку также является бизнесменом.

24 февраля Дуда заявил, что отправка европейского миротворческого контингента на Украину является реалистичной. При этом польский лидер уточнил, что размещение войск в количестве 200 000 военных, которое было озвучено президентом Украины Владимиром Зеленским, невозможно.

Новый министр обороны США Пит Хегсет 12 февраля заявил, что миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО и не должны подпадать под ст. 5 устава альянса о коллективной безопасности. Это положение предполагает, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех участников договора. Зеленский говорил 22 января, что любые миротворческие силы, которые могут быть развернуты на Украине, должны включать в себя войска США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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