Дуда: Польша готова разместить на своей территории войска США из Германии

Новый министр обороны США Пит Хегсет 12 февраля заявил, что миротворцы на Украине, в случае их размещения, не должны быть под эгидой НАТО и не должны подпадать под ст. 5 устава альянса о коллективной безопасности. Это положение предполагает, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех участников договора. Зеленский говорил 22 января, что любые миротворческие силы, которые могут быть развернуты на Украине, должны включать в себя войска США.