Bloomberg: ЕС намерен назначить спецпосланника для переговоров по Украине

Как уточняет агентство, ранее о создании такой должности просила Украина, после того как спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог объездил всю Европу и заявил в ходе Мюнхенской конференции, что ее участие в мирных договорах не предусматривается. По словам источников, на встрече также будут обсуждаться вопросы обороны Европы и того, как будет выглядеть мир после окончания конфликта на Украине.