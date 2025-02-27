Bloomberg: ЕС намерен назначить спецпосланника для переговоров по Украине
На встрече 6 марта лидеры Евросоюза обсудят назначение специального посланника, представляющего блок на возможных переговорах по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как уточняет агентство, ранее о создании такой должности просила Украина, после того как спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог объездил всю Европу и заявил в ходе Мюнхенской конференции, что ее участие в мирных договорах не предусматривается. По словам источников, на встрече также будут обсуждаться вопросы обороны Европы и того, как будет выглядеть мир после окончания конфликта на Украине.
25 февраля Bloomberg также сообщал, что Великобритания организует 2 марта встречу европейских лидеров по Украине. Поводом стало растущее беспокойство лидеров из-за заключения мирного соглашения между Трампом и Россией на условиях, которые могут оказаться неприемлемыми для Европы и Украины. Она будет продолжением встречи, состоявшейся в Париже. Точные детали мероприятия еще не согласованы. Возможен также формат онлайн-встречи.
Вечером 17 февраля в Париже, в канун российско-американских переговоров в Саудовской Аравии по Украине, прошел созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном «экстренный» саммит Евросоюза. Его целью была выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. В Елисейском дворце кроме Макрона собрались главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Financial Times сообщала, что на этой встрече лидеры Германии, Италии, Испании и Польши выразили нежелание вводить войска на украинскую территорию после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможное размещение миротворческих сил в стране. Онлайн-саммит ЕС, прошедший 19 февраля, также инициировала Франция.