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ООН приостановила оказание финансовой помощи в некоторых регионах Украины

Ведомости

Организация Объединенных Наций (ООН) приостановила программы денежной помощи в некоторых регионах Украины, следует из заявления генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Это произошло в связи с сокращением финансирования со стороны Вашингтона.

«На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи – ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего 1 млн человек в 2024 г.», – говорится в сообщении. Генсек также выразил обеспокоенность в связи с уменьшением американского финансирования.

20 января президент США Дональд Трамп распорядился на 90 дней приостановить оказание помощи другим государствам – до оценки эффективности и соответствия его внешней политике. 25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марка Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на этот срок.

«Ведомости» со ссылкой на данные госдепартамента США писали, что Украина оказалась лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства. При этом с 2001 по 2020 г. Украина получила лишь 0,8% помощи агентства. В 2021 г. USAID выделило Украине $224 млн, в 2022 г. – уже $9 млрд, в 2023 г. – $16 млрд, а в 2024 финансовом году – $5,4 млрд.

Порядка $24 млрд было направлено в рамках программы поддержания макроэкономической стабильности Киева при партнерстве со Всемирным банком. По данным минфина Украины, из всего объема внешнего финансирования бюджета Украины в $118 млрд за 2021–2024 гг. кредиты составили $80 млрд, а бесплатные трансферты – $38,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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