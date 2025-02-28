ООН приостановила оказание финансовой помощи в некоторых регионах Украины
Организация Объединенных Наций (ООН) приостановила программы денежной помощи в некоторых регионах Украины, следует из заявления генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Это произошло в связи с сокращением финансирования со стороны Вашингтона.
«На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи – ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего 1 млн человек в 2024 г.», – говорится в сообщении. Генсек также выразил обеспокоенность в связи с уменьшением американского финансирования.
20 января президент США Дональд Трамп распорядился на 90 дней приостановить оказание помощи другим государствам – до оценки эффективности и соответствия его внешней политике. 25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марка Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на этот срок.
«Ведомости» со ссылкой на данные госдепартамента США писали, что Украина оказалась лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства. При этом с 2001 по 2020 г. Украина получила лишь 0,8% помощи агентства. В 2021 г. USAID выделило Украине $224 млн, в 2022 г. – уже $9 млрд, в 2023 г. – $16 млрд, а в 2024 финансовом году – $5,4 млрд.
Порядка $24 млрд было направлено в рамках программы поддержания макроэкономической стабильности Киева при партнерстве со Всемирным банком. По данным минфина Украины, из всего объема внешнего финансирования бюджета Украины в $118 млрд за 2021–2024 гг. кредиты составили $80 млрд, а бесплатные трансферты – $38,3 млрд.