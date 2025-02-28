ООН приостановила оказание финансовой помощи в некоторых регионах Украины

«Ведомости» со ссылкой на данные госдепартамента США писали, что Украина оказалась лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства. При этом с 2001 по 2020 г. Украина получила лишь 0,8% помощи агентства. В 2021 г. USAID выделило Украине $224 млн, в 2022 г. – уже $9 млрд, в 2023 г. – $16 млрд, а в 2024 финансовом году – $5,4 млрд.