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Словакия грозит заблокировать саммит ЕС по Украине из-за ситуации с газом

Ведомости

Словакия может заблокировать саммит Евросоюза по Украине из-за ситуации с прекращением транзита российского газа. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Его слова опубликовало агентство СТК.

Фицо, по информации агентства, настаивает на том, чтобы на грядущем саммите главы государств ЕС обратились к Украине с призывом возобновить транспортировку природного газа через ее территорию в Словакию и другие страны.

«Может случиться так, что я заблокирую принятие выводов, которые касаются массовой финансовой и военной помощи Украине», – сказал Фицо.

Правда, политик допустил возможность компромисса в этом вопросе.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истек 31 декабря. В Киеве неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать. После этого сообщалось, что стоимость газа в Европе достигла рекордных значений с октября 2023 г. Так, 11 февраля биржевая цена на газ в ЕС впервые превысила $600 за 1000 куб. м. А уровень заполненности подземных хранилищ газа в ЕС опустился ниже 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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