Словакия грозит заблокировать саммит ЕС по Украине из-за ситуации с газом

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истек 31 декабря. В Киеве неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать. После этого сообщалось, что стоимость газа в Европе достигла рекордных значений с октября 2023 г. Так, 11 февраля биржевая цена на газ в ЕС впервые превысила $600 за 1000 куб. м. А уровень заполненности подземных хранилищ газа в ЕС опустился ниже 50%.