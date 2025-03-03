Словакия грозит заблокировать саммит ЕС по Украине из-за ситуации с газом
Словакия может заблокировать саммит Евросоюза по Украине из-за ситуации с прекращением транзита российского газа. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Его слова опубликовало агентство СТК.
Фицо, по информации агентства, настаивает на том, чтобы на грядущем саммите главы государств ЕС обратились к Украине с призывом возобновить транспортировку природного газа через ее территорию в Словакию и другие страны.
«Может случиться так, что я заблокирую принятие выводов, которые касаются массовой финансовой и военной помощи Украине», – сказал Фицо.
Правда, политик допустил возможность компромисса в этом вопросе.
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истек 31 декабря. В Киеве неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать. После этого сообщалось, что стоимость газа в Европе достигла рекордных значений с октября 2023 г. Так, 11 февраля биржевая цена на газ в ЕС впервые превысила $600 за 1000 куб. м. А уровень заполненности подземных хранилищ газа в ЕС опустился ниже 50%.