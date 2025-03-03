Трамп: расходы Европы на закупку газа из РФ превышают объем поддержки Украины
Европа потратила больше средств на закупку российского газа, чем на защиту Украины, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.
«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины – намного больше», – написал глава Белого дома.
13 января стало известно, что экспорт газа по трубопроводам из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) в 2024 г. вырос на 14% до 32,1 млрд куб. м. В декабре 2024 г. поставки выросли на 7% в годовом выражении до 2,83 млрд куб. м. Это максимальный показатель с августа 2023 г., когда прокачка составила 2,84 млрд куб. м.
Основной рост в 2024 г. пришелся на поставки по газопроводу «Турецкий поток» и его продолжению через Балканы – они выросли на 23% до 16,7 млрд куб. м. В декабре экспорт газа по этому маршруту составил 1,53 млрд куб. м, что на 14% больше, чем в декабре позапрошлого года. Больше по этому газопроводу было прокачано лишь в августе 2023 г. По оценке консалтинговой компании Rystad Energy, в 2024 г. экспорт российского СПГ в страны ЕС достиг рекордного уровня в 24,2 млрд куб. м, сообщала The Guardian.
С 1 января 2025 г. поставки газа по ГТС Украины были остановлены из-за окончания срока действия транзитного соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом». Контракт на транзит не был продлен из-за нежелания Киева. Это вызвало недовольство властей ряда европейских стран, которые закупали недорогой российский газ.