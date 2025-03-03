Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Посол РФ заявил о планах Ирландии изменить правила отправки войск за границу

Ведомости

Правительство Ирландии внесет 4 марта в парламент законопроект, который позволит направлять ирландских миротворцев за рубеж без санкции Совбеза ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в республике Юрия Филатова. Ранее заместитель премьер-министра страны Саймон Харрис также сообщал о планах правительства внести такой законопроект.

Харрис в эфире телеканала RTE раскритиковал существующий порядок, при котором решение Дублина о переброске военных может быть заблокировано решением одного из пяти постоянных членов Совбеза ООН. По словам Филатова, власти Ирландии хотят «развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», не исключая, что военные могут быть отправлены на Украину.

Филатов назвал открытым вопрос, будет ли это предложение одобрено парламентом, отметив, что оппозиция выступает против шагов по «размыванию традиционного военного нейтралитета». Согласно действующему порядку, в Ирландии для отправки войск за рубеж необходимо преодолеть систему «тройного замка». В частности, чтобы отправить более 12 ирландских военнослужащих требуется одобрение правительства, парламента, а также СБ или Генассамблеи ООН. По словам главы МИД Ирландии, правительство намерено увеличить это число до 50 военнослужащих, а пункт про необходимость получать санкцию СБ ООН заменить на требование соответствовать Уставу ООН. 

4 сентября 2024 г. сообщалось, что Ирландия до конца года выделит Украине 128 млн евро на военные цели. Ирландия также заявила, что предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов. Кроме того, страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных