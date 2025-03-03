Посол РФ заявил о планах Ирландии изменить правила отправки войск за границу

Филатов назвал открытым вопрос, будет ли это предложение одобрено парламентом, отметив, что оппозиция выступает против шагов по «размыванию традиционного военного нейтралитета». Согласно действующему порядку, в Ирландии для отправки войск за рубеж необходимо преодолеть систему «тройного замка». В частности, чтобы отправить более 12 ирландских военнослужащих требуется одобрение правительства, парламента, а также СБ или Генассамблеи ООН. По словам главы МИД Ирландии, правительство намерено увеличить это число до 50 военнослужащих, а пункт про необходимость получать санкцию СБ ООН заменить на требование соответствовать Уставу ООН.