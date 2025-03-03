Посол РФ заявил о планах Ирландии изменить правила отправки войск за границу
Правительство Ирландии внесет 4 марта в парламент законопроект, который позволит направлять ирландских миротворцев за рубеж без санкции Совбеза ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в республике Юрия Филатова. Ранее заместитель премьер-министра страны Саймон Харрис также сообщал о планах правительства внести такой законопроект.
Харрис в эфире телеканала RTE раскритиковал существующий порядок, при котором решение Дублина о переброске военных может быть заблокировано решением одного из пяти постоянных членов Совбеза ООН. По словам Филатова, власти Ирландии хотят «развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», не исключая, что военные могут быть отправлены на Украину.
Филатов назвал открытым вопрос, будет ли это предложение одобрено парламентом, отметив, что оппозиция выступает против шагов по «размыванию традиционного военного нейтралитета». Согласно действующему порядку, в Ирландии для отправки войск за рубеж необходимо преодолеть систему «тройного замка». В частности, чтобы отправить более 12 ирландских военнослужащих требуется одобрение правительства, парламента, а также СБ или Генассамблеи ООН. По словам главы МИД Ирландии, правительство намерено увеличить это число до 50 военнослужащих, а пункт про необходимость получать санкцию СБ ООН заменить на требование соответствовать Уставу ООН.
4 сентября 2024 г. сообщалось, что Ирландия до конца года выделит Украине 128 млн евро на военные цели. Ирландия также заявила, что предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов. Кроме того, страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций.