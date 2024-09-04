Ирландия до конца года выделит Украине 128 млн евро на военные цели
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подписали двусторонние соглашения, ирландская сторона обязалась предоставить Киеву до конца года 128 млн евро в качестве военной поддержки и 40 млн евро на гуманитарную помощь. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.
Ирландия также предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов. Кроме того, страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций. Отдельные блоки соглашения очерчивают гуманитарную помощь, а также поддержку по восстановлению и реализации реформ, в том числе на пути Украины к членству в ЕС.
4 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал расширить поддержку Украины. Он отметил, что эксперты организации скоро отправятся на некоторые поврежденные украинские подстанции, чтобы оценить ситуацию на этих объектах. Подчеркивается, что специалисты уже размещены на всех украинских АЭС для поддержания ядерной безопасности и защиты во время конфликта.