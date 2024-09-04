Ирландия до конца года выделит Украине 128 млн евро на военные цели

Ирландия также предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов. Кроме того, страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций. Отдельные блоки соглашения очерчивают гуманитарную помощь, а также поддержку по восстановлению и реализации реформ, в том числе на пути Украины к членству в ЕС.