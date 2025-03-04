Путин 5 марта обсудит с правительством меры борьбы с мошенничеством

Мошенники в последнее время изобретают все новые способы обмана россиян. 3 марта МВД предупредило о маскировке фишинговых ресурсов под антивирус. Аферисты распространяют ссылки на поддельный ресурс через спам-рассылки. 28 февраля сообщалось о появлении фейкового аккаунта «ГИБДД» с «советами» для обхода штрафов. 25 февраля полицейские предупреждали россиян о действующих от лица юристов злоумышленниках. Те предлагали помощь в критической ситуации, а потом оставляли их без денег.