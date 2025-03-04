Путин 5 марта обсудит с правительством меры борьбы с мошенничеством
Президент РФ Владимир Путин 5 марта с членами правительства обсудит меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Совещание пройдет в формате видеоконференции. Главной темой обсуждения станут комплексные меры по борьбе с распространенным телефонным и интернет-мошенничеством.
По данным Кремля, с докладами в ходе мероприятия выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, генпрокурор Игорь Краснов и др.
Мошенники в последнее время изобретают все новые способы обмана россиян. 3 марта МВД предупредило о маскировке фишинговых ресурсов под антивирус. Аферисты распространяют ссылки на поддельный ресурс через спам-рассылки. 28 февраля сообщалось о появлении фейкового аккаунта «ГИБДД» с «советами» для обхода штрафов. 25 февраля полицейские предупреждали россиян о действующих от лица юристов злоумышленниках. Те предлагали помощь в критической ситуации, а потом оставляли их без денег.