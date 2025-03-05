В Пентагоне заявили о готовности к войне с Китаем на фоне тарифных угроз

В ответ на это Китай установил дополнительные тарифы в размере 10% и 15% на некоторые категории импортируемых из США продуктов. На американские курицу, кукурузу, пшеницу и хлопок будут введены дополнительные тарифы в размере 15%, а на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водной переработки, фрукты, овощи и молочные продукты из США – 10%.