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В Пентагоне заявили о готовности к войне с Китаем на фоне тарифных угроз

Ведомости

Глава американского Пентагона Пит Хегсет заявил, что США готовы к войне с Китаем на фоне тарифного конфликта. Об этом он сказал в программе телеканала Fox News.

«Мы живем в опасном мире, где есть могущественные, набирающие силу страны с совершенно иной идеологией. Они стремительно увеличивают расходы на оборону, внедряют современные технологии, они хотят вытеснить Соединенные Штаты», – утверждает Хегсет.

При этом министр обороны заявил, что у президента США Дональда Трампа «прекрасные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином и что США продолжат добиваться «исторического мира и исторических возможностей».

3 марта Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%. В Белом доме назвали причиной решения поставки фентанила из КНР.

В ответ на это Китай установил дополнительные тарифы в размере 10% и 15% на некоторые категории импортируемых из США продуктов. На американские курицу, кукурузу, пшеницу и хлопок будут введены дополнительные тарифы в размере 15%, а на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водной переработки, фрукты, овощи и молочные продукты из США – 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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