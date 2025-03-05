В Пентагоне заявили о готовности к войне с Китаем на фоне тарифных угроз
Глава американского Пентагона Пит Хегсет заявил, что США готовы к войне с Китаем на фоне тарифного конфликта. Об этом он сказал в программе телеканала Fox News.
«Мы живем в опасном мире, где есть могущественные, набирающие силу страны с совершенно иной идеологией. Они стремительно увеличивают расходы на оборону, внедряют современные технологии, они хотят вытеснить Соединенные Штаты», – утверждает Хегсет.
При этом министр обороны заявил, что у президента США Дональда Трампа «прекрасные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином и что США продолжат добиваться «исторического мира и исторических возможностей».
3 марта Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%. В Белом доме назвали причиной решения поставки фентанила из КНР.
В ответ на это Китай установил дополнительные тарифы в размере 10% и 15% на некоторые категории импортируемых из США продуктов. На американские курицу, кукурузу, пшеницу и хлопок будут введены дополнительные тарифы в размере 15%, а на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водной переработки, фрукты, овощи и молочные продукты из США – 10%.