Власти Сирии продлили комендантский час в Латакии и Тартусе
Власти Сирии продлили комендантский час в Латакии до 9:00 утра 8 марта и в Тартусе до 10:00. Об этом в соцсети X сообщило сирийское госагентство Sana со ссылкой на департамент общественной безопасности.
Мера объясняется продолжением операций по выявлению сторонников бывшего президента страны Башара Асада. Новые власти страны просят гражданских лиц не покидать свои дома, при этом разрешается выйти на пятничную молитву. Тартусский университет также объявил сегодня о переносе всех экзаменов, запланированных на 8 марта. Дата их проведения будет объявлена позже.
Комендантский час был введен с 22:00 6 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе. Решение связано со столкновениями между сотрудниками госбезопасности нового правительства и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. Телеканал Syria TV со ссылкой на источники сообщал, что в результате нападений в районе Джебла в провинции Латакия погибли не менее 13 сотрудников управления государственной безопасности новых властей.