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Власти Сирии продлили комендантский час в Латакии и Тартусе

Ведомости

Власти Сирии продлили комендантский час в Латакии до 9:00 утра 8 марта и в Тартусе до 10:00. Об этом в соцсети X сообщило сирийское госагентство Sana со ссылкой на департамент общественной безопасности.

Мера объясняется продолжением операций по выявлению сторонников бывшего президента страны Башара Асада. Новые власти страны просят гражданских лиц не покидать свои дома, при этом разрешается выйти на пятничную молитву. Тартусский университет также объявил сегодня о переносе всех экзаменов, запланированных на 8 марта. Дата их проведения будет объявлена позже.

Комендантский час был введен с 22:00 6 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе. Решение связано со столкновениями между сотрудниками госбезопасности нового правительства и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. Телеканал Syria TV со ссылкой на источники сообщал, что в результате нападений в районе Джебла в провинции Латакия погибли не менее 13 сотрудников управления государственной безопасности новых властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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