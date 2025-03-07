Власти Сирии продлили комендантский час в Латакии и Тартусе

Комендантский час был введен с 22:00 6 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе. Решение связано со столкновениями между сотрудниками госбезопасности нового правительства и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. Телеканал Syria TV со ссылкой на источники сообщал, что в результате нападений в районе Джебла в провинции Латакия погибли не менее 13 сотрудников управления государственной безопасности новых властей.