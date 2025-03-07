МИД России обвинил ЕС в эскалации конфликта на Украине

6 марта на саммите был утвержден план по усилению обороноспособности Европы, который потребует инвестиций в размере 800 млрд евро. В рамках этого плана Европейская комиссия должна будет найти дополнительные источники финансирования оборонных проектов на уровне всего союза. Это первый документ на военную тематику, принятый в Европе, в котором не упоминаются США.