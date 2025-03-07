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МИД России обвинил ЕС в эскалации конфликта на Украине

Ведомости

Европейский союз сознательно идет на эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по итогам прошедшего саммита ЕС.

По словам дипломата, прошедшие в ходе мероприятия в Брюсселе дискуссии демонстрируют «перерождение некогда успешного торгово-экономического интеграционного проекта в милитаризированное объединение». Захарова считает, что ЕС продолжает играть в опасные геополитические игры.

«Вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования конфликта, ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога», – пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что недоумение вызывает и провозглашенный курс на форсированную милитаризацию Европы. Все это маскируется словами о «российской угрозе». Но, по данным МИДа, в реальности нет никакой реакции на нанесение киевским режимом прямого ущерба энергетической безопасности ряда стран - членов ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к нации вечером 5 марта, назвал Россию «главной угрозой» и призвал к милитаризации. Так он задал тон специальному саммиту ЕС.

6 марта на саммите был утвержден план по усилению обороноспособности Европы, который потребует инвестиций в размере 800 млрд евро. В рамках этого плана Европейская комиссия должна будет найти дополнительные источники финансирования оборонных проектов на уровне всего союза. Это первый документ на военную тематику, принятый в Европе, в котором не упоминаются США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле пристально наблюдают за милитаризацией Евросоюза. По его словам, этот процесс в первую очередь направлен против России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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