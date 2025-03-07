МИД России обвинил ЕС в эскалации конфликта на Украине
Европейский союз сознательно идет на эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по итогам прошедшего саммита ЕС.
По словам дипломата, прошедшие в ходе мероприятия в Брюсселе дискуссии демонстрируют «перерождение некогда успешного торгово-экономического интеграционного проекта в милитаризированное объединение». Захарова считает, что ЕС продолжает играть в опасные геополитические игры.
«Вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования конфликта, ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога», – пояснила официальный представитель МИД РФ.
Захарова отметила, что недоумение вызывает и провозглашенный курс на форсированную милитаризацию Европы. Все это маскируется словами о «российской угрозе». Но, по данным МИДа, в реальности нет никакой реакции на нанесение киевским режимом прямого ущерба энергетической безопасности ряда стран - членов ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к нации вечером 5 марта, назвал Россию «главной угрозой» и призвал к милитаризации. Так он задал тон специальному саммиту ЕС.
6 марта на саммите был утвержден план по усилению обороноспособности Европы, который потребует инвестиций в размере 800 млрд евро. В рамках этого плана Европейская комиссия должна будет найти дополнительные источники финансирования оборонных проектов на уровне всего союза. Это первый документ на военную тематику, принятый в Европе, в котором не упоминаются США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле пристально наблюдают за милитаризацией Евросоюза. По его словам, этот процесс в первую очередь направлен против России.