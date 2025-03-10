В МИДе предупредили Лондон о «зеркальном» ответе в случае эскалации ситуации

10 марта ТАСС сообщил, что второй секретарь британского посольства в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер – супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид – были лишены аккредитации в России. Их обвиняют в указании ложных сведений о себе и ведении разведывательно-подрывной работы (п. 2 ст. 26 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ»).