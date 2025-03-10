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В МИДе предупредили Лондон о «зеркальном» ответе в случае эскалации ситуации

Ведомости

В случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации после инцидента с британскими дипломатами, Москва даст незамедлительный «зеркальный» ответ, говорится в сообщении МИДа об отзыве аккредитации некоторых сотрудников посольства Великобритании.

В сообщении подчеркивается, что Россия не потерпит деятельности на ее территории незаявленных сотрудников спецслужб Лондона. В данном вопросе линия Москвы будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности, заявили в МИДе.

10 марта ТАСС сообщил, что второй секретарь британского посольства в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер – супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид – были лишены аккредитации в России. Их обвиняют в указании ложных сведений о себе и ведении разведывательно-подрывной работы (п. 2 ст. 26 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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