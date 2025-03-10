В МИДе предупредили Лондон о «зеркальном» ответе в случае эскалации ситуации
В случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации после инцидента с британскими дипломатами, Москва даст незамедлительный «зеркальный» ответ, говорится в сообщении МИДа об отзыве аккредитации некоторых сотрудников посольства Великобритании.
В сообщении подчеркивается, что Россия не потерпит деятельности на ее территории незаявленных сотрудников спецслужб Лондона. В данном вопросе линия Москвы будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности, заявили в МИДе.
10 марта ТАСС сообщил, что второй секретарь британского посольства в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер – супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид – были лишены аккредитации в России. Их обвиняют в указании ложных сведений о себе и ведении разведывательно-подрывной работы (п. 2 ст. 26 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ»).