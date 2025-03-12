Силы ПВО сбили 21 украинский БПЛА над регионами России

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате ночного налета БПЛА обошлось без пострадавших и разрушений, на местах работают оперативные и экстренные службы. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что БПЛА был подавлен на окраине Калуги, разрушений инфраструктуры и пострадавших также нет.