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Силы ПВО сбили 21 украинский БПЛА над регионами России

Ведомости

В ночь на 12 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Россией, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Самое большое количество беспилотников – 12 – было уничтожено над территорией Брянской области. Два БПЛА ликвидировали в небе над Курской области и по одному – над Калужской областью и Крымом. Над акваторией Черного моря российские военные нейтрализовали пять беспилотников.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате ночного налета БПЛА обошлось без пострадавших и разрушений, на местах работают оперативные и экстренные службы. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что БПЛА был подавлен на окраине Калуги, разрушений инфраструктуры и пострадавших также нет.

11 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России с применением БПЛА, сообщало Минобороны. Силы ПВО сбили 343 БПЛА, 91 из которых – над Московской областью. В подмосковном Домодедове погибли три человека, есть раненые. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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