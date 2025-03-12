Силы ПВО сбили 21 украинский БПЛА над регионами России
В ночь на 12 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Россией, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Самое большое количество беспилотников – 12 – было уничтожено над территорией Брянской области. Два БПЛА ликвидировали в небе над Курской области и по одному – над Калужской областью и Крымом. Над акваторией Черного моря российские военные нейтрализовали пять беспилотников.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате ночного налета БПЛА обошлось без пострадавших и разрушений, на местах работают оперативные и экстренные службы. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что БПЛА был подавлен на окраине Калуги, разрушений инфраструктуры и пострадавших также нет.
11 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России с применением БПЛА, сообщало Минобороны. Силы ПВО сбили 343 БПЛА, 91 из которых – над Московской областью. В подмосковном Домодедове погибли три человека, есть раненые. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).