В Канаде анонсировали введение ответных торговых пошлин на товары из США

Леблан уточнил, что новые меры соответствуют пошлинам США по принципу «доллар за доллар» и вступят в силу в 00:01 по нью-йоркскому времени (7:01 мск) 13 марта. Пошлины будут распространяться в том числе на стальную и алюминиевую продукцию, а также потребительские товары, такие как компьютеры.