В Канаде анонсировали введение ответных торговых пошлин на товары из США
Канада объявила о введении 25%-ных пошлин на импорт из США, которые затронут поставки товаров на сумму около 30 млрд канадских долларов ($20,8 млрд), сообщил министр финансов Канады Доминик Леблан, передает Bloomberg.
Леблан уточнил, что новые меры соответствуют пошлинам США по принципу «доллар за доллар» и вступят в силу в 00:01 по нью-йоркскому времени (7:01 мск) 13 марта. Пошлины будут распространяться в том числе на стальную и алюминиевую продукцию, а также потребительские товары, такие как компьютеры.
В общей сложности ответные меры Канады затронут стальную продукцию на сумму 12,6 млрд канадских долларов, алюминиевую продукцию на сумму 3 млрд канадских долларов и другие товары на сумму 14,2 млрд канадских долларов.
«Мы должны дать отпор этой чепухе», – сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%.
Позже Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц, они были запущены с 4 марта. Затем он подписал указ, которым отсрочил их начало до 2 апреля. Послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.
11 марта Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что он поручил повысить пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады в США, с 25 до 50%. Решение вступит в силу с 12 марта. Трамп не исключил повышения и других сборов.