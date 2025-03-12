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МИД РФ обвинил Грецию в цензуре из-за отказа аккредитовать собкора «РИА Новости»

Ведомости

Власти Греции идут по пути установления «тотальной политической цензуры» путем зачистки информационного пространства «от любых источников альтернативных точек зрения», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на отказ страны аккредитовать шеф-корреспондента «РИА Новости» (входит в медиагруппу «Россия сегодня») Геннадия Мельника на 2025 г.

«Рассматриваем это решение как еще одно проявление избранного правительством Греции курса на конфронтацию с нашей страной. <...> Без нашей реакции, которая может носить и асимметричный характер, действия официальных Афин не останутся», – заявила Захарова.

12 марта «РИА Новости» сообщило, что МИД Греции отказался продлить аккредитацию Мельнику на этот год, в связи с чем корпункт вынужденно закрывается после более 20 лет работы.

В мае 2024 г. «РИА Новости» и ряд других российских СМИ попали под санкции в 27 странах Евросоюза. На сайте Европейской комиссии говорится, что ресурсы агентства представляют серьезную угрозу общественному порядку и безопасности ЕС.

При этом Европейская федерация журналистов (EFJ), комментируя отказ Греции продлить аккредитацию Мельнику, заявила, что европейские санкции не препятствуют осуществлению профессиональной деятельности журналистами подсанкционных СМИ, а решение Афин выходит за рамки санкций, передает «РИА Новости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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