Узбекистан и Франция подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Дополнительно стороны подписали договоренности в области образования, реадмиссии, здравоохранения и культуры. В рамках соглашений предусмотрено создание Узбекско-Французского университета, расширение преподавания французского языка и развитие культурных обменов. Закреплены механизмы взаимодействия с Французским агентством развития, а также партнерство между столицами двух стран – Ташкентом и Парижем. Документы были подписаны в рамках визита Мирзиёева в Париж.