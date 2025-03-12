Узбекистан и Франция подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Узбекистан и Франция заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает газета «Янги Узбекистан». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Франции Эммануэль Макрон договорились об углублении сотрудничества в экономической, образовательной и культурной сферах.
Стороны также подписали ряд двухсторонних соглашений, ключевой стала программа сотрудничества в инвестиционной и инновационной сферах, предусматривающая совместную реализацию крупных проектов с ведущими французскими компаниями на сумму 6,5 млрд евро. Также были заключены соглашения о мобильности специалистов и студентов, а владельцы дипломатических паспортов Узбекистана и Франции получили возможность взаимного безвизового въезда.
Дополнительно стороны подписали договоренности в области образования, реадмиссии, здравоохранения и культуры. В рамках соглашений предусмотрено создание Узбекско-Французского университета, расширение преподавания французского языка и развитие культурных обменов. Закреплены механизмы взаимодействия с Французским агентством развития, а также партнерство между столицами двух стран – Ташкентом и Парижем. Документы были подписаны в рамках визита Мирзиёева в Париж.