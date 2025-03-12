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Узбекистан и Франция подписали соглашение о стратегическом партнерстве

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Узбекистан и Франция заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает газета «Янги Узбекистан». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Франции Эммануэль Макрон договорились об углублении сотрудничества в экономической, образовательной и культурной сферах.

Стороны также подписали ряд двухсторонних соглашений, ключевой стала программа сотрудничества в инвестиционной и инновационной сферах, предусматривающая совместную реализацию крупных проектов с ведущими французскими компаниями на сумму 6,5 млрд евро. Также были заключены соглашения о мобильности специалистов и студентов, а владельцы дипломатических паспортов Узбекистана и Франции получили возможность взаимного безвизового въезда.

Дополнительно стороны подписали договоренности в области образования, реадмиссии, здравоохранения и культуры. В рамках соглашений предусмотрено создание Узбекско-Французского университета, расширение преподавания французского языка и развитие культурных обменов. Закреплены механизмы взаимодействия с Французским агентством развития, а также партнерство между столицами двух стран – Ташкентом и Парижем. Документы были подписаны в рамках визита Мирзиёева в Париж.

В ноябре 2023 г. Макрон пообещал поддержать Узбекистан в подписании соглашения о партнерстве с ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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