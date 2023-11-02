Макрон пообещал поддержать Узбекистан в подписании соглашения о партнерстве с ЕС

1 ноября Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан, где встретился с президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеров в узком формате общение продолжилось в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе переговоров в узком формате Макрон и Токаев обсудили перспективы казахско-французского стратегического партнерства, укрепление политического диалога, а также развитие сотрудничества в ряде сфер, включая торгово-экономическую, энергетическую, инвестиционную и др.