Макрон пообещал поддержать Узбекистан в подписании соглашения о партнерстве с ЕС
Париж поддержит Ташкент в вопросе подписания соглашения о расширенном партнерстве с Евросоюзом, об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Самарканде.
«Выражена готовность Франции к дальнейшей поддержке усилий Узбекистана по укреплению доверия в Центральной Азии, а также вступления нашей страны в ВТО и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом», – говорится в сообщении пресс-службы Мирзиеева.
Стороны во время переговоров отметили кратный рост товарооборота между двумя государствами и увеличение портфеля активных и перспективных инвестиционных проектов до 10 млрд евро. Также обсуждались меры по продвижению новых крупных проектов в сферах «зеленой» энергетики, добычи и переработки сырьевых ресурсов, туризма и др.
Президенты также договорились ускорить создание узбекско-французского вуза в Ташкенте и приветствовали открытие филиала Французского альянса в Самарканде. Мирзиеев назвал визит Макрона историческим, а французский президент, в свою очередь, поддержал осуществляемую программу реформ в республике.
1 ноября Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан, где встретился с президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеров в узком формате общение продолжилось в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе переговоров в узком формате Макрон и Токаев обсудили перспективы казахско-французского стратегического партнерства, укрепление политического диалога, а также развитие сотрудничества в ряде сфер, включая торгово-экономическую, энергетическую, инвестиционную и др.