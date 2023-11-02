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Политика

Макрон пообещал поддержать Узбекистан в подписании соглашения о партнерстве с ЕС

Ведомости

Париж поддержит Ташкент в вопросе подписания соглашения о расширенном партнерстве с Евросоюзом, об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Самарканде.

«Выражена готовность Франции к дальнейшей поддержке усилий Узбекистана по укреплению доверия в Центральной Азии, а также вступления нашей страны в ВТО и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом», – говорится в сообщении пресс-службы Мирзиеева.

Стороны во время переговоров отметили кратный рост товарооборота между двумя государствами и увеличение портфеля активных и перспективных инвестиционных проектов до 10 млрд евро. Также обсуждались меры по продвижению новых крупных проектов в сферах «зеленой» энергетики, добычи и переработки сырьевых ресурсов, туризма и др.

Президенты также договорились ускорить создание узбекско-французского вуза в Ташкенте и приветствовали открытие филиала Французского альянса в Самарканде. Мирзиеев назвал визит Макрона историческим, а французский президент, в свою очередь, поддержал осуществляемую программу реформ в республике.

В Кремле прокомментировали визит президента Франции в Казахстан

1 ноября Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан, где встретился с президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеров в узком формате общение продолжилось в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе переговоров в узком формате Макрон и Токаев обсудили перспективы казахско-французского стратегического партнерства, укрепление политического диалога, а также развитие сотрудничества в ряде сфер, включая торгово-экономическую, энергетическую, инвестиционную и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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