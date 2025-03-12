Axios: спецпосланник Трампа Уиткофф прибудет в РФ 13 марта
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф прибудет в Россию 13 марта, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
В феврале Уиткофф приезжал в Москву для переговоров об освобождении американского гражданина Марка Фогеля, тогда его беседа с российской стороной длилась три часа. Его планы могут измениться в зависимости от развития ситуации и графика президента России Владимира Путина.
Госсекретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Майк Уолтц 11 марта прибыли в Саудовскую Аравию и провели переговоры с делегацией Украины, по итогам которых было объявлено о готовности Киева заключить перемирие на 30 дней с возможностью продления.
В ходе брифинга 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости, но, по его словам, на данный момент с американской стороны не поступало запроса о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Вечером того же дня стало известно, что Трамп направил в Россию делегацию для переговоров по Украине.