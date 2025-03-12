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Axios: спецпосланник Трампа Уиткофф прибудет в РФ 13 марта

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф прибудет в Россию 13 марта, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

В феврале Уиткофф приезжал в Москву для переговоров об освобождении американского гражданина Марка Фогеля, тогда его беседа с российской стороной длилась три часа. Его планы могут измениться в зависимости от развития ситуации и графика президента России Владимира Путина.

Госсекретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Майк Уолтц 11 марта прибыли в Саудовскую Аравию и провели переговоры с делегацией Украины, по итогам которых было объявлено о готовности Киева заключить перемирие на 30 дней с возможностью продления.

В ходе брифинга 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости, но, по его словам, на данный момент с американской стороны не поступало запроса о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Вечером того же дня стало известно, что Трамп направил в Россию делегацию для переговоров по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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