Axios: спецпосланник Трампа Уиткофф прибудет в РФ 13 марта

В ходе брифинга 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости, но, по его словам, на данный момент с американской стороны не поступало запроса о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Вечером того же дня стало известно, что Трамп направил в Россию делегацию для переговоров по Украине.