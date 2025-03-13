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Левитт не осведомлена о продлении лицензии на расчеты за энергоресурсы РФ

Ведомости

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что ей неизвестно, продлил ли президент США Дональд Трамп лицензию, позволяющую западной финансовой системе обслуживать сделки по покупке российских энергоносителей, передает ТАСС.

Она отметила, что, по ее информации, этого не произошло, но пообещала уточнить и предоставить точный ответ. Речь идет о лицензии 8L министерства финансов США, разрешающей такие транзакции до 00:01 (07:01 мск) 12 марта 2025 г. Лицензии предоставляются для того, чтобы компании имели возможность совершать финансовые операции в обход санкций США.

3 марта Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на закупку российского газа, чем на защиту Украины.

13 января стало известно, что экспорт газа по трубопроводам из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) в 2024 г. вырос на 14% до 32,1 млрд куб. м. В декабре 2024 г. поставки выросли на 7% в годовом выражении до 2,83 млрд куб. м. Это максимальный показатель с августа 2023 г., когда прокачка составила 2,84 млрд куб. м.

Основной рост в 2024 г. пришелся на поставки по газопроводу «Турецкий поток» и его продолжению через Балканы – они выросли на 23% до 16,7 млрд куб. м. В декабре экспорт газа по этому маршруту составил 1,53 млрд куб. м, что на 14% больше, чем в декабре позапрошлого года. Больше по этому газопроводу было прокачано лишь в августе 2023 г. По оценке консалтинговой компании Rystad Energy, в 2024 г. экспорт российского СПГ в страны ЕС достиг рекордного уровня в 24,2 млрд куб. м, сообщала The Guardian.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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