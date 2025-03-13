Левитт не осведомлена о продлении лицензии на расчеты за энергоресурсы РФ

Основной рост в 2024 г. пришелся на поставки по газопроводу «Турецкий поток» и его продолжению через Балканы – они выросли на 23% до 16,7 млрд куб. м. В декабре экспорт газа по этому маршруту составил 1,53 млрд куб. м, что на 14% больше, чем в декабре позапрошлого года. Больше по этому газопроводу было прокачано лишь в августе 2023 г. По оценке консалтинговой компании Rystad Energy, в 2024 г. экспорт российского СПГ в страны ЕС достиг рекордного уровня в 24,2 млрд куб. м, сообщала The Guardian.