Новый премьер Канады исключил вхождение страны в состав США

Так, 2 февраля Трамп снова призвал Канаду войти в состав Америки. В случае положительного решения он пообещал низкие налоги, военную защиту и освобождение от торговых пошлин. В тот же день американский лидер подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. 12 марта в Канаде анонсировали введение ответных 25%-ных торговых пошлин на товары из США. Они будут распространяться на стальную и алюминиевую продукцию, а также на потребительские товары, например, на компьютеры.