Новый премьер Канады исключил вхождение страны в состав США
Канада никогда не станет штатом США. С таким заявлением выступил новый премьер-министр страны Марк Карни.
«Мы никогда и ни в какой форме не будем частью Соединенных Штатов. Америка – это не Канада», – сказал Карни журналистам после принятия присяги (цитата по ТАСС).
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение, что многие канадцы поддерживают идею о присоединении своей страны к США в качестве 51-го штата. Он считает, что такое объединение укрепит экономику Канады и обеспечит ее безопасность от внешних угроз.
Так, 2 февраля Трамп снова призвал Канаду войти в состав Америки. В случае положительного решения он пообещал низкие налоги, военную защиту и освобождение от торговых пошлин. В тот же день американский лидер подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. 12 марта в Канаде анонсировали введение ответных 25%-ных торговых пошлин на товары из США. Они будут распространяться на стальную и алюминиевую продукцию, а также на потребительские товары, например, на компьютеры.