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Новый премьер Канады исключил вхождение страны в состав США

Ведомости

Канада никогда не станет штатом США. С таким заявлением выступил новый премьер-министр страны Марк Карни.

«Мы никогда и ни в какой форме не будем частью Соединенных Штатов. Америка – это не Канада», – сказал Карни журналистам после принятия присяги (цитата по ТАСС).

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение, что многие канадцы поддерживают идею о присоединении своей страны к США в качестве 51-го штата. Он считает, что такое объединение укрепит экономику Канады и обеспечит ее безопасность от внешних угроз.

Так, 2 февраля Трамп снова призвал Канаду войти в состав Америки. В случае положительного решения он пообещал низкие налоги, военную защиту и освобождение от торговых пошлин. В тот же день американский лидер подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. 12 марта в Канаде анонсировали введение ответных 25%-ных торговых пошлин на товары из США. Они будут распространяться на стальную и алюминиевую продукцию, а также на потребительские товары, например, на компьютеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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