Президент РФ напомнил, что украинские военные совершили множество преступлений против гражданского населения в Курской области. Так, СКР возбудил дело против ВСУ из-за обстрела мирных жителей Суджи при эвакуации. Статья – совершение террористического акта. Но Путин пообещал обеспечить безопасность солдатам ВСУ, если те сложат оружие и сдадутся в плен добровольно. Однако для успешного осуществления этого сценария требуется распоряжение со стороны руководства Украины.