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Медведев назвал гуманным подход России к ситуации с ВСУ в Курской области

Ведомости

Подход России к заблокированным солдатам вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является очень гуманным – у них есть шанс сохранить себе жизнь, если они сдадутся. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Речь идет о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что если украинские войска сложат оружие, им будет гарантирована жизнь и достойное обращение.

«Это очень гуманный подход нашей страны», – пояснил Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что у киевского режима есть шанс спасти своих людей в Курской области, а ближайшие часы покажут, что они выбрали.

14 марта американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил обеспокоенность положением тысяч украинских военнослужащих, которые оказались в окружении российских войск. Президент США обратился к Путину с призывом сохранить жизни солдат.

Президент РФ напомнил, что украинские военные совершили множество преступлений против гражданского населения в Курской области. Так, СКР возбудил дело против ВСУ из-за обстрела мирных жителей Суджи при эвакуации. Статья – совершение террористического акта. Но Путин пообещал обеспечить безопасность солдатам ВСУ, если те сложат оружие и сдадутся в плен добровольно. Однако для успешного осуществления этого сценария требуется распоряжение со стороны руководства Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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