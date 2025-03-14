Медведев назвал гуманным подход России к ситуации с ВСУ в Курской области
Подход России к заблокированным солдатам вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является очень гуманным – у них есть шанс сохранить себе жизнь, если они сдадутся. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Речь идет о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что если украинские войска сложат оружие, им будет гарантирована жизнь и достойное обращение.
«Это очень гуманный подход нашей страны», – пояснил Медведев.
Зампред Совбеза РФ отметил, что у киевского режима есть шанс спасти своих людей в Курской области, а ближайшие часы покажут, что они выбрали.
14 марта американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил обеспокоенность положением тысяч украинских военнослужащих, которые оказались в окружении российских войск. Президент США обратился к Путину с призывом сохранить жизни солдат.
Президент РФ напомнил, что украинские военные совершили множество преступлений против гражданского населения в Курской области. Так, СКР возбудил дело против ВСУ из-за обстрела мирных жителей Суджи при эвакуации. Статья – совершение террористического акта. Но Путин пообещал обеспечить безопасность солдатам ВСУ, если те сложат оружие и сдадутся в плен добровольно. Однако для успешного осуществления этого сценария требуется распоряжение со стороны руководства Украины.