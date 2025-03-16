Ушаков: Москва довела до США озабоченности по предложению о перемирии на Украине

По его словам, российская армия наступает на всех направлениях и в этой ситуации РФ воспринимает западные и киевские призывы к перемирию как попытку дать ВСУ время для перевооружения и перегруппировки своих военных. Позиции и озабоченности России всем хорошо известны, Москва довела их и до американцев, сказал помощник президента РФ.