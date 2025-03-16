Ушаков: Москва довела до США озабоченности по предложению о перемирии на Украине
Россия довела до американской стороны свои озабоченности по предложению о перемирии на Украине, по мнению Москвы, речь идет о попытке дать передышку украинским военным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину.
Ушаков 12 марта провел телефонный разговор с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем. После беседы он сообщил, что цель России – это долгосрочное мирное урегулирование.
«Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена», – сказал Ушаков Зарубину.
По его словам, российская армия наступает на всех направлениях и в этой ситуации РФ воспринимает западные и киевские призывы к перемирию как попытку дать ВСУ время для перевооружения и перегруппировки своих военных. Позиции и озабоченности России всем хорошо известны, Москва довела их и до американцев, сказал помощник президента РФ.
Предложение о 30-дневном перемирии, которое было согласовано в ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, необходимо доработать с учетом интересов России, говорил Ушаков. В интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой он также указал, что эта инициатива является «временной передышкой для украинских военных».