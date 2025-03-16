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Ушаков: Москва довела до США озабоченности по предложению о перемирии на Украине

Ведомости

Россия довела до американской стороны свои озабоченности по предложению о перемирии на Украине, по мнению Москвы, речь идет о попытке дать передышку украинским военным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину.

Ушаков 12 марта провел телефонный разговор с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем. После беседы он сообщил, что цель России – это долгосрочное мирное урегулирование.

«Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена», – сказал Ушаков Зарубину.

По его словам, российская армия наступает на всех направлениях и в этой ситуации РФ воспринимает западные и киевские призывы к перемирию как попытку дать ВСУ время для перевооружения и перегруппировки своих военных. Позиции и озабоченности России всем хорошо известны, Москва довела их и до американцев, сказал помощник президента РФ.

Предложение о 30-дневном перемирии, которое было согласовано в ходе переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, необходимо доработать с учетом интересов России, говорил Ушаков. В интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой он также указал, что эта инициатива является «временной передышкой для украинских военных».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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