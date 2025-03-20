Левитт: администрация Байдена убила почти 8 млн кур перед инаугурацией Трампа
Администрация бывшего президента США Джо Байдена убила около 8 млн кур перед тем, как действующий глава государства Дональд Трамп вступил в должность, последствием стал «яичный кризис», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети X.
«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 млн кур перед инаугурацией президента Трампа, что привело к дефициту и росту цен», – написала она.
Левитт подчеркнула, что «яичный кризис» является кризисом Байдена, но «президент Трамп и министр сельского хозяйства Брук Роллинз это исправляют».
В связи с массовой гибелью птиц из-за распространения птичьего гриппа в США в стране возник дефицит куриных яиц, а цены на продукт выросли. Вашингтон обратился за яйцами к другим странам. 16 марта Yle писала, что ассоциация птицеводов Финляндии отклонила запрос США на поставку куриных яиц. Министерство сельского хозяйства США направило запросы на поставку яиц и в другие европейские страны, включая Швецию и Нидерланды. Но в некоторых странах Евросоюза также наблюдается дефицит данного продукта, так как птичий грипп коснулся не только США, но и Европы. Наряду с этим, по данным CNN, поставлять куриные яйца в США планирует Турция.