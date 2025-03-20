Левитт: администрация Байдена убила почти 8 млн кур перед инаугурацией Трампа

В связи с массовой гибелью птиц из-за распространения птичьего гриппа в США в стране возник дефицит куриных яиц, а цены на продукт выросли. Вашингтон обратился за яйцами к другим странам. 16 марта Yle писала, что ассоциация птицеводов Финляндии отклонила запрос США на поставку куриных яиц. Министерство сельского хозяйства США направило запросы на поставку яиц и в другие европейские страны, включая Швецию и Нидерланды. Но в некоторых странах Евросоюза также наблюдается дефицит данного продукта, так как птичий грипп коснулся не только США, но и Европы. Наряду с этим, по данным CNN, поставлять куриные яйца в США планирует Турция.