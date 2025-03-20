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Левитт: администрация Байдена убила почти 8 млн кур перед инаугурацией Трампа

Ведомости

Администрация бывшего президента США Джо Байдена убила около 8 млн кур перед тем, как действующий глава государства Дональд Трамп вступил в должность, последствием стал «яичный кризис», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети X.

«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 млн кур перед инаугурацией президента Трампа, что привело к дефициту и росту цен», – написала она.

Левитт подчеркнула, что «яичный кризис» является кризисом Байдена, но «президент Трамп и министр сельского хозяйства Брук Роллинз это исправляют».

В связи с массовой гибелью птиц из-за распространения птичьего гриппа в США в стране возник дефицит куриных яиц, а цены на продукт выросли. Вашингтон обратился за яйцами к другим странам. 16 марта Yle писала, что ассоциация птицеводов Финляндии отклонила запрос США на поставку куриных яиц. Министерство сельского хозяйства США направило запросы на поставку яиц и в другие европейские страны, включая Швецию и Нидерланды. Но в некоторых странах Евросоюза также наблюдается дефицит данного продукта, так как птичий грипп коснулся не только США, но и Европы. Наряду с этим, по данным CNN, поставлять куриные яйца в США планирует Турция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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